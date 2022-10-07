国泰航空计划两年内增聘4000前线员工

为满足公司未来18至24个月的营运需求，国泰航空希望增聘约4000名前线员工，包括约2000名机舱服务员。

综合香港《星岛日报》《明报》等报道，国泰航空星期五（10月7日）举行机舱服务员招聘日，以吸纳机舱服务员新血。

国泰航空企业事务总经理黄文杰说，香港航空业过去两年基本处于冰封状态，随着入境限制逐步放宽，国泰航空将着眼提升客运航班运力，希望在今年底恢复三成，尽快巩固香港的航空枢纽地位。

他说：“在客运航班运力得到提升前，国泰航空还将对飞机进行检修、清洁，对重返团队和新入职的机师及机舱服务员进行培训、考核，为提升服务水平进行一系列的准备。”

黄文杰介绍，国泰航空目前有超过6000名机舱服务员和2500名机师，足够应付国泰航空现有客运航班运力，但目前客运航班运力仅达到疫情前的16%。

国泰航空自去年开始已陆续展开招聘，黄文杰称，为满足公司未来18至24个月的营运需求，公司将招聘4000名前线员工，其中包括2000名机舱服务员。国泰航空与香港理工大学的见习机师培训计划也在今年开始，将集中培训有兴趣成为国泰机师的香港年轻人，希望未来能招聘约1000名香港机师。

至于重聘已离职员工方面，黄文杰称，目前已有约300多名机师“回巢”，9月起已有100多名机舱服务员重返国泰，目前也正处理数百份“回巢”申请。

基于目前招聘职级为初级机舱服务员，所以即使有经验旧员工入职薪酬也为“新人价”。被问到以“新人价”请旧人是否适合及有吸引力，黄文杰称公司会尊重旧员工决定，未来不排除开放其他职级招聘。

从9月至今，国泰航空已收到逾千份机舱服务员申请。

国泰航空机舱服务部总经理毛洁琼说，过去两年香港航空业处于冰封期，机舱服务员的收入受到影响，只享有底薪和津贴。如今新入职的初级机舱服务员底薪约在9000至1万港元（下同，约1637至1819新元），若以每月90小时的满飞行时数计算，加上外站执勤等其他津贴，每月薪金料达1万7000港元，加上入职后的七周带薪培训和21天年假，在招聘市场具一定吸引力。