订机票后发现票价大幅下跌 港快运航空被批不诚实

香港放宽边境检疫措施后，激发了香港市民的报复性旅游心态。但近期多名香港市民投诉，他们在购买了香港快运航空的机票后，不到一天该机票价格就大幅下跌，因此质疑这家廉价航空公司的机票定价系统缺乏诚信。

这些旅客在星期三（10月5日）和星期四（10月6日）向香港《南华早报》控诉，在他们发现机票价格大幅下跌后，就向香港快运投诉。但香港快运仅回应，机票价格是根据市场情况和座位情况而定，并强调已购买的机票不能退还。

其中一名男子称，他在9月30日和10月1日期间以3万5000港元（6373新元）的价格购买香港快运从香港飞往东京的六张机票，计划在10月15日至19日期间到日本旅游。

但在这名男子支付机票后不到一天，就发现同一航班的机票价格下跌了近30%，每张机票价格从5630港元下跌至4110港元，六张票总价差超过9100港元。

这名男子向香港快运的客服部门投诉了上述情况，但只被告知票价是根据市场情况和座位情况而波动，并强调公司不会退款。

这名男子认为，“如果只是10%的跌幅，并不介意，但30%的差异是相当荒谬的，这是一个不诚实的定价系统”。

这名男子也向香港消费者委员会求助，但也被告知委员会帮不上什么忙，因为香港没有法律能够规范这种情况。他说，美国有政策允许消费者在24小时内取消订单并获得全额退款而不被罚款，但香港没有同样的规定。

另一名女子说，她在10月1日以1900港元的价格购买了从香港到大阪的单程机票。她强调自己已关注了一周的价格，但就在她支付了票价的隔天，机票价格却下跌1000港元至800港元左右，不到她支付价格的一半。

香港快运的一位女发言人说，公司一直以来都根据最新的市场情况和座位情况审查其航班的定价。作为一家低成本航空公司，香港快运的所有航班都是无法退款的。

香港消费者委员会的发言人则说，自从香港放宽边境检疫规定至“0+3”（三天居家健康监测），委员会就收到两起相关的投诉。

这名发言人称，虽然消费者委员会不能就具体案件提供法律意见，但一般来说，一旦顾客和商家签订了合同，就应该被视为有效，具有法律约束力。

发言人称，香港是一个自由经济体，商家可以根据当时的市场情况确定和调整他们的定价，并建议消费者在签订合同前仔细比较价格，并仔细审查条款和条件。