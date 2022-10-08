中宣部二十大前推出电视专题片《领航》

中共二十大即将召开，中宣部联合多部门摄制大型电视专题片《领航》，10月8日起至15日将在央视综合频道晚上黄金档播出。

中国央视网星期五（10月7日）发布专题片《领航》的两分钟宣传片，宣传片旁白称，“……把对国家的责任扛在肩上，把对人民的牵挂放在心上。启航，向着美好出发，终会抵达美好。扬帆，为了梦想远航，定能实现梦想”，最后还称“领航新时代，奋进新征程”。

新华社报道称，为迎接中共二十大胜利召开，中宣部联合中央党史和文献研究院、国家发展改革委、国家广播电视总局、中央广播电视总台、中央军委政治工作部等单位共同摄制16集大型电视专题片《领航》。

报道称，《领航》聚焦展现以中共总书记习近平为核心的中共中央“团结带领全党全国各族人民在新时代走过的非凡壮阔历程”，展现习近平新时代中国特色社会主义思想在新时代伟大实践中彰显的强大真理力量，全面反映中共十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，生动呈现新时代人民群众的幸福美好生活和良好精神风貌。

报道还说，该片秉持“政论情怀、故事表达”创作风格，深刻揭示新时代伟大成就和伟大变革背后的理论逻辑和实践逻辑，充分展示新时代自信自强、守正创新的精神气质。

专题片将于10月8日至15日在中央广播电视总台央视综合频道（CCTV-1）20:00档推出，每天两集连播，每集30分钟。