台经济部长王美花将访美 回应对供应链韧性关切

台湾经济部长王美花下周将率团访美，经济部称，王美花此行将促进台美双边往来，并回应各方对供应链韧性及地缘政治议题的关切。

根据台湾经济部星期五（10月7日）在官网发布的新闻稿，为进一步推升台美产业及经贸互动，王美花将于台北时间10月9日至16日率团访美。

台湾经济部称，王美花访美有三大意义，首先是因应10月13日边境开放后，促进台美双边更频繁往来；其次是带动台美业者直接交流，合作掌握全球商机；第三是透过与美方各界互动交流，回应各界对于近期供应链韧性及地缘政治议题的关切。

经济部称，王美花此行也会与美商企业及商会就强化供应链合作的作法进行交流，并将访问总部位于硅谷、与台湾半导体供应链合作关系密切的产业巨擘交流，持续招商引资、巩固台湾的供应链安全与韧性。

据台湾《自由时报》报道，王美花此行因正好与科技贸易暨投资合作架构（TTIC）举行时间重叠，受到高度关注。

台美科技贸易暨投资合作架构（TTIC）会议预计于10月12日到14日在华盛顿召开，美国在台协会（AIT）处长孙晓雅此前透露，届时预计有机会公开讨论美国《晶片与科学法案》。

经济部官员指出，此会议的对话层级主要由贸易局长江文若和美方对谈，王美花参与的细节尚未决定，下周会再对外说明。

王美花此行还将参与经济部委托外贸协会12至14日首度在华盛顿举办的“台湾形象展”，聚焦5G与智慧城市、智慧车辆、智慧医疗、观光文化美食等主题。