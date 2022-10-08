长十一火箭首次近岸发射 微厘空间北斗低轨卫星成功升空

中国星期五（10月7日）21时10分在黄海海域使用长征十一号海射运载火箭，采用“一箭双星”方式，成功将微厘空间北斗低轨导航增强系统S5/S6试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得成功。该卫星主要用于实时监测全球卫星导航系统服务性能，开展导航增强及星间激光通信试验。这也是长征十一号运载火箭首次采用近岸发射。

根据中国新闻网客户端消息，长征十一号运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制，它继承了一院运载火箭型号研制的技术经验，具有成功率高、履约性稳的竞争优势。

根据本次任务卫星轨道要求，长征十一号运载火箭首次采用近岸发射。近岸发射点海况较好，保障性好，更有利于发射任务执行。相比以往的海上发射任务，本次任务首次将后端测发设备布置在岸上，发射点则位于3公里外的海上。在发射流程上不仅减少了海上航行时间，还将测试流程进行合并优化，使执行任务所需时间进一步缩短。

报道指出，长征十一号运载火箭已连续取得10次陆地发射和4次海上发射的成功，达成十四连胜。一院长征十一号运载火箭副总设计师张鸣介绍称，长征十一号运载火箭自2015年首飞成功以来，已经完成陆态、海态两种发射方式，1.6米、2米两种直径整流罩的研制工作，转战三个发射场，完成十四次发射任务，技术状态成熟，已进入组批生产、滚动生产的常态化发射阶段。

自首次海上发射以来，长征十一号运载火箭海射方案不断优化创新，在不同海域点位完成了太阳同步轨道、低倾角圆轨道的发射任务，已具备常态化海上发射能力。未来，长征十一号运载火箭海上发射次数将逐步超过陆上发射次数。按计划，今年长征十一号运载火箭还将执行两次发射任务。