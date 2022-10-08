港四名公务员购买“免针纸”被捕

香港官方此前逮捕了七名滥发冠病疫苗接种医学豁免证明书（“免针纸”）的私家医生，并宣布他们所发放的2万余张证明书将于10月12日失效。香港警方经深入调查后，星期五共拘捕四名女公务员，分别为社署职员及任职官校教师。

根据《星岛日报》报道，据悉，被捕的四名公务员中，两人为社署社工，一人在广东道官立小学任教，四人涉嫌向较早前已经被捕或被通缉的医生多次取得“免针纸”，各自取得超过一张。警方强调，会审视全部涉案的“免针纸”，以确保没有违法情况，不排除再有人被捕。

香港政府早前说，有约850名政府雇员持有“免针纸”，当中约370人的“免针纸”由涉案医生发出。截至星期五，警方就打击滥发“免针纸”行动共拘捕39人，包括六名私家医生，其中一名医生已被暂控相关罪名，七名诊所职员及26名取得“免针纸”的市民，至于昨日被警方拘捕的四名女公务员，涉嫌“串谋诈骗”罪，其中三人于社会福利署工作，不排除她们相识，四人被带署通宵扣查。



调查显示，被捕四人较早前以500元（港元，下同，约91新元）至2500元，分别向其中五所涉事诊所多次购买“免针纸”，其中三人取得多过一名被捕医生的“免针纸”（即至少两名不同医生），另外一名被捕人取得两张同一名医生的“免针纸”。

西九龙总区刑事部（行动）警司锺雅伦说，警方经审查所有证据，包括被捕人士的医疗背景、曾否作出虚假声明，以及向医疗专家取得专业评估后，有理由相信被捕人士涉嫌违法取得“免针纸”，遂以“串谋诈骗”将她们拘捕。由于涉案医生曾签发大量“免针纸”，警方会审视全部的“免针纸”，确保没有违法情况，他强调，警方的调查工作不会只针对公务员，职业背景不是警方的考虑，并指持有该些医生的“免针纸”不等于一定违法。

