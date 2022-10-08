新疆三名官员疫情防控不力被免职 

新疆乌鲁木齐市、吐鲁番市三名官员因疫情防控工作履职不力被免职。

根据“新疆发布”微博消息，新疆本轮疫情发生以来，各级领导干部闻令而动、靠前指挥，做到守土有责、守土负责、守土尽责，付出了艰苦努力。但也有个别领导干部工作落实不力，导致局部区域疫情出现反弹、外溢。

对此，经自治区党委研究决定，对乌鲁木齐市天山区区委书记李绍忠、水磨沟区区委书记宋斌，吐鲁番市委常委、高昌区区委书记朱剑军三名同志给予了免职处理。

报道说，三位同志的免职处理，体现了自治区党委压紧压实各级主要领导干部疫情防控第一责任人职责、从严治吏的鲜明态度。自治区将继续坚持在疫情防控一线考察识别、选拔使用干部，与推进领导干部能上能下有机结合起来，强化能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的鲜明导向，激励各级干部在疫情防控中担当作为。

新疆7月30日暴发新一轮冠病疫情，短时间内传播蔓延至13个地（州、市）的37个县（市、区）和兵团四个师的15个师市团场。新疆维吾尔自治区副主席刘苏社10月4日说，新疆多个地区的冠病感染者增加较多，个别地方疫情反弹还相当严重，全区防控形势更趋严峻复杂，是新疆历史上传播速度最快、涉及面最广、感染人数最多、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

