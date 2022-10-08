9月财新中国服务业PMI降至49.3 6月以来首次荣枯线下

随着多地疫情反弹及相关防疫措施收紧，星期六（10月8日）公布的9月财新通用服务业经营活动指数（服务业PMI）经历了三个月的扩张之后，重现收缩态势，录得49.3，较8月下降5.7个百分点，为6月以来首次落至荣枯线以下。



根据财新网报道，此前公布的9月财新中国制造业PMI下降1.4个百分点至48.1，与5月持平，同为近五个月来低点。两大行业PMI回落，拖累财新中国综合PMI放缓4.5个百分点至48.5，为6月以来首次降至收缩区间。

报道指出，财新中国制造业PMI走势与中国统计局不同，服务业和综合PMI走势则与统计局一致。此前国家统计局公布的9月制造业PMI上升0.7个百分点至50.1，服务业PMI下降3.0个百分点至48.9；综合PMI放缓0.8个百分点至50.9，仍位于扩张区间。

从分项数据看，9月服务业经营活动指数和新订单指数不同程度回落，均为6月以来首次降至收缩区间，显示供需双弱。受访企业普遍表示，由于疫情及静默管制等防控措施，服务业经营受限，需求减弱。

与之相反，服务业新出口订单指数重回扩张区间，虽然扩张幅度有限，但结束了此前八个月的收缩态势。企业反映，外需转强支撑近期业务量回升，不过也有迹象显示疫情继续制约出口销售。

服务业供需同时下滑，拖累就业加速收缩，9月服务业就业指数继续处于收缩区间，降至6月以来最低。部分企业因削减成本或经营需求下降而减少用工，也有企业人员离职后未补充人手。疫情限制服务业经营，导致服务业积压业务量指数连续第二个月高于临界点。

由于原料和用工成本增加，9月服务业投入价格指数仍位于荣枯线以上，不过回落至近三个月来最低。成本上涨的压力传导至销售端，服务业出厂价格指数在扩张区间加速上扬至七个月来最高。

服务业企业家乐观度有所走弱，9月经营预期指数降至近六个月来低点，但仍高于临界点。预期疫情将完全受控、市况将恢复正常、销售将会复苏，支撑了业界的信心，但疫情不知何时结束、流动性堪忧、全球经济增速减弱迹象都给企业带来忧虑。

财新智库高级经济学家王喆表示，当前疫情形势依然严峻复杂，疫情管控措施对经济的负面影响依然较为显著。9月以来，多地疫情卷土重来，部分重点地区确诊病例数目较8月明显增加，市场供求再度承压，经济恢复基础不牢固特征凸显。当前经济运行的主要矛盾在于就业不足、需求不振、预期不稳，对此施策重点应集中与促进就业、发放补助、提振需求。并通过传递政策信号培育市场主体信心。