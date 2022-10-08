中国国庆档票房创八年来最低

中国今年国庆档（10月1日-10月7日）总票房为14.96亿元（人民币，下同，约3亿新元），为2014年以来最差成绩。

根据财联社报道，电影业内人士说，今年国庆档只有七部影片上映，“头部”影片也仅有一部《万里归途》，整体电影数量和体量确实无法满足国庆档这样的大档期需求。

根据猫眼专业版， 其中，华策影视主控出品的撤侨题材影片《万里归途》一枝独秀，斩获10.86亿元票房，同时也为国庆档贡献了超七成票房。

博纳影业出品的影片《平凡英雄》收获1.33亿元票房，位列票房榜第二位。博纳影业的另一部电影《钢铁意志》，票房仅6182万元，而“补位”定档的电影《搜救》也仅收获1500万元票房。

场次和观影人次上，今年国庆档总场次为270.5万场，较去年国庆档的245万场增长了10%。观影人次为3608万，数量仅为去年的三分之一，去年同期则是9600万。由此可见，今年国庆档无论票房还是观影人次，均呈现大幅下滑态势。同时，场次增加、观影人次不足也使得影院的投入产出比大幅下滑，给后续影院运营也带来一定的压力。

业内人士则认为，影片数量和体量不足成为影响今年国庆档整体票房表现的因素之一。

“往年的国庆档均有两至三部头部影片同时上映，观众可看的电影很多，比如2019年的《我和我的祖国》、《中国机长》、《攀登者》；2020年的《我和我的家乡》、《姜子牙》；2021年的《长津湖》、《我和我的父辈》，但今年国庆档影片数量和体量差距确实很大，投资4亿元的《万里归途》在国庆档单打独斗，很难撑起国庆档40亿体量的大盘。”一名电影业内人士说。

