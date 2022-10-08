中国招商银行原行长田惠宇被双开

中央纪委国家监委对招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予田惠宇开除中共党籍处分，由国家监委给予其开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站通报，经查，田惠宇身为长期在金融领域工作的中共党员领导干部，丧失理想信念，背离初心使命，贯彻落实中共中央关于金融工作的重大决策部署不坚决、打折扣，罔顾党对金融工作的领导和金融工作的政治性、人民性，把职责使命抛在脑后；无视中央八项规定精神，违规接受宴请、旅游、打高尔夫球等活动安排，违规收受礼品；不按规定报告个人有关事项；毫无纪法底线，长期以“市场化”运作为幌子，以“投资”“理财”为名，“以钱生钱”，大搞权力与资本勾连，靠金融吃金融，以权谋私、损公肥私，滥权敛财、贪婪无度；生活腐化、道德败坏。

通报指出，田惠宇严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究，决定给予田惠宇开除中共党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

现年56岁的田惠宇早年曾担任信达资产管理公司信托投资公司副总裁、上海银行副行长、建行上海市分行副行长、建行深圳市分行行长等职。

2013年5月，47岁的田惠宇出任招商银行党委书记，后兼任行长职务，至今在该行工作近九年，把招行打造成了中国零售银行之王。他的任期原本应于6月份结束。

今年4月22日，中共中央纪委国家监委发布消息称，田惠宇涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。