周玉蔻复出续追绯闻 蒋万安喊话陈时中说明是否认同支持

台湾亲绿媒体人周玉蔻此前爆料国民党台北市长参选人蒋万安家族绯闻，引发众怒。沉寂多日后，她于星期五（10月7日）在面簿上复出，并在星期六继续追打蒋万安的家族身世。对于周玉蔻复出，蒋万安星期六受访指出，民进党台北市长参选人陈时中要对外说明，对周玉蔻的做法是否认同、支持。

根据台湾《联合报》报道，周玉蔻此前为打击蒋万安，与另一名媒体人蔡玉真指前中国小姐张淑娟为蒋万安父亲蒋孝严的外遇对象。张淑娟发声明否认，表明要提告。

周玉蔻星期六再度于面簿就蒋万安家族关系发长文，列出时间顺序，并质问蒋万安是“记忆错误？还是编造故事说谎抬高身价？”“给你24小时清洗回忆，查找一下你的好友陈履安的儿子比对一下，提出具体时间序证据，否则，要为欺骗世人更正道歉”。

蒋万安对此说，周玉蔻要为自己的言论负责，但是陈时中跟民进党更要对外说明，他们到底对周玉蔻这样胡乱抹黑抹红的低劣做法，是否认同，而且他们是不是支持这样败坏选风的低劣作为。

蒋万安还提到，民进党利用侧翼网军铺天盖地的攻击，已经造成网路上面的寒蝉效应，民进党每次选举就是府院党、网、媒暗黑式的一条龙来进行选举操作恶意的攻击。

蒋万安说，民进党这次选举更是变本加厉，看到过去不管是透过网军、侧翼、特定媒体人，这些民众都无法接受，也感到不满，在民主社会里面，就是要用手中的票来告诉民进党，对于这样恶质的选举操作模式，是不能接受的。

