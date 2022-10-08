俄驻港领事：赞赏北京在乌克兰问题的平衡立场

俄罗斯驻港领事萨吉托夫（Igor Sagitov）称，莫斯科非常赞赏北京在乌克兰问题上的平衡立场。他认为，北京采取这一立场，是因为中国的安全利益也面临类似的威胁，能完全理解俄罗斯的行动。

据香港《南华早报》星期六（10月8日）报道，萨吉托夫在回应《南华早报》书面访问时做出上述表述。

被问及中国是否在战争中向俄罗斯提供了足够的支持时，萨吉托夫没有正面回应，只称：“我们知道，北京采取这种立场是因为北京从一开始就充分理解我们的行动逻辑，充分理解这种情况的起源是对俄罗斯安全利益的公然侵犯。”

他称，中国和俄罗斯一样，也受到了类似的威胁。

被问及俄罗斯是否会购买中国武器或与北京更紧密地合作开发武器时，萨吉托夫也没有正面回应，只说，与中国在军事和国防技术的合作是本着全面伙伴关系的精神发展，不针对第三国家。

今年2月24日，俄罗斯以“特别军事行动”名义挥军攻打乌克兰，至今战争已长达七个月。俄罗斯总统普京当时称，这场战争的目的是实现乌克兰的“非军事化”和“去纳粹化”。

自战争开打以来，北京就一直没有对俄乌战争进行表态，也没有在军事上支援俄罗斯或乌克兰。

萨吉托夫称，莫斯科长期以来一直尝试说服西方国家不应该允许乌克兰加入北约，这个长期被俄罗斯视为对其国家安全构成威胁的军事联盟。去年，俄罗斯提议与北约成员签署协议，不再接受新成员加入北约。

“但西方不听我们的，俄罗斯在别无他法的情况下宣布了一项特别的军事行动”，萨吉托夫称，西方国家也忽视了俄罗斯人和文化在乌克兰受到的压迫。

今年9月，俄罗斯在乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松举行“入俄公投”，普京并在同月30日签署法令文件，正式将乌克兰的这四个地方纳入俄罗斯国土。这项公投被西方等国批评是“虚假公投”，但中国至今未明确表态是否承认公投。

萨吉托夫拒绝就北京没有承认这些地区为俄罗斯领土发表评论，但说，他相信中国国家主席习近平和普京对围绕乌克兰战争的问题有相互理解，因为他们有“良好的个人友好关系”。

萨吉托夫称，俄罗斯和中国在国际舞台上保持高度的协调和相互支持，因为两国对最紧迫的全球和区域问题的外交政策观点非常相似，才让两国的友善关系成为可能。