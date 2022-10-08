马斯克提议把台湾设为特别行政区防止台海冲突

全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）星期五（10月7日）接受英国媒体采访时说，台海冲突不可避免，为防止冲突，他建议把台湾变成中国的一个特别行政区。

马斯克在接受英国《金融时报》采访时说：“我的建议是......为台湾制定一个合理的、令人满意的特别行政区，但可能不会让所有人都满意”。

他还说，“有可能，事实上，我认为，他们可能会有一个比香港更宽松的协议。”

马斯克还说，台湾问题的冲突是不可避免的，并警告称，这不仅会对特斯拉造成潜在影响，也会对iPhone制造商苹果公司和更广泛的经济造成潜在影响。

根据台湾《联合报》报道，台湾执政党民进党立委赵天麟对此表示，如果马斯克的论述不改，他主张台湾跟自由民主国家消费者，都应该无限期抵制特斯拉。

赵天麟说，“这是一个谬论”，“马斯克的论述没有尊重台湾人民意愿，台湾是主权独立的国家，不容他人说三道四，这样的说法，只是为了特斯拉在中国市场跟生意”。

台湾在野党国民党前主席江启臣则说，台海两岸冲突无可避免，建议台湾香港化一事，可见全世界现在多么关心台海安危，台湾总统蔡英文应好好回答这个问题。

江启臣指出，马斯克会讲这样的话，凸显全世界对台海问题的忧心，大家都不愿意看到战争带来的迫害，包括对全球经济的影响。

中国大陆是特斯拉重要的生产地和市场，该公司于2018年在上海开设工厂。据特斯拉今年第二季度财报，特斯拉近期针对上海超级工厂进行设备升级，年产能超过了75万辆，是特斯拉目前产能最高的超级工厂，首次在产能上超过特斯拉旗下最先投产的加州弗里蒙特工厂。

马斯克星期一还在推特上提出一个具争议性的结束俄乌战争计划，供推特用户投票表决，立即引来乌克兰人包括乌克兰总统泽连斯基的愤怒回应，也遭到乌克兰驻德国大使梅尔尼克和立陶宛总统瑙塞达的批评。

他建议，包括由联合国负责监督莫斯科在四个乌克兰占领区重新举行入俄公投，承认俄罗斯在克里米亚半岛的主权，保证向克里米亚供水，以及给予乌克兰一个中立地位。

