台媒：美将对台出售NASAMS防空导弹系统

台湾政府高层人士透露，美国或将于今年年底前宣布对台出售“国家先进防空系统”（NASAMS），来加强台湾空军对机场、军事基地和据点的防空战力。

据台湾《自由时报》星期五（10月7日）报道，美国可能将在今年年底宣布对台多项军售项目，美国近期援助乌克兰的NASAMS防空系统，极有可能将被列为军售台湾的项目之一。

外传台湾空军今年8月底曾组成专案小组赴美听取这类武器系统的简报，返台后便着手建案程序，规划采购四套以上的NASAMS防空系统。不过这名人士没有进一步评论，只说在美国具体作出宣布前，相关细节仍有调整空间。

美国政府是在今年7月宣布援助多套NASAMS防空系统给乌克兰。这套防空系统由挪威康斯堡防卫与航太公司（Kongsberg Defence and Aerospace）和美国雷神公司合作推出，结合MPQ-64“哨兵”雷达丶多型中短程防空导弹以及Link 16军事数据资料链路，是功能强大的中短程地面防空系统。

在可搭配的防空导弹弹种部分，依据美国援助乌克兰以及多个国家使用现况来看，包括AIM-120先进中程空对空导弹（AMRAAM）丶增型AMRAAM（ER），以及短程的AIM-9X Block II型“响尾蛇”（Sidewinder）导弹、德制IRIS-T短程防空导弹等，防空射程可达40至50公里。

报道称，对于美国可能售台NASAMS防空系统，台湾前参谋总长李喜明在其新书《台湾的胜算》中，曾提及美国智库兰德公司在2016年4月发表研究报告，报告中分析台湾的空防兵力结构及建议解决问题的方式，这份报告就曾建议美国政府出售台湾NASAMS防空系统。

兰德公司报告提及，NASAMS防空系统可与空军战机共用美制的空对空导弹武器，此种防空系统不仅可以强化现行空防战力，也可防止在机场瘫痪、战机失能情况下，弹性转换无法运作的战机导弹，优化台湾在空防的投资与作战能力，还可透过Link 16军事数据资料链路，火力分派与其他射击单位协调作战，增进总体拦截效能。