李家超：取消隔离是重大改变须保持谨慎

李家超今年7月1日出任香港特区第六任行政长官，至10月8日满100日。他早上在个人面簿发文，总结执政百日的成绩，并透露在10月19日发表的《施政报告》中，将阐述包括“抢企业、抢人才”等政策。在防疫方面，李家超说，由集中在酒店检疫到现在完全取消，是一个重大改变，必须保持谨慎，每一措施都要有序、稳妥不可轻率，欲速则不达。

李家超以“同开新篇一百日”为题，简单总结上任后的成绩。在谈到疫情方面时，李家超说，“0+3”实施以来，不同行业和界别明显受惠，各自密锣紧鼓部署恢复更多经济活动和社会活动。

但他强调，政府必须保持谨慎，不可轻率。须知，由集中在酒店检疫到现在完全取消这要求，是一个重大改变。如此重大改变会带来很多不确定因素，有些可预期，有些却未必可知，政府要采取相应措施管控风险，密切监察疫情会否反弹，每一措施都要有序、稳妥，不可带来混乱，否则会适得其反，摧毁一直向前的顺势方向，欲速反而不能达。抗疫路上，看法有差异是可理解的，但不要让差异把大家应对病毒的努力减值。

回顾这一百日的工作，李家超说，“知道‘没有最好，只有更好’，同时坚信解决民生痼疾要抱‘持之以恒，必有所成’的信念”。他上任后的首份《施政报告》将于一个多星期后发表，他和团队已举办多场咨询会，广泛听取和收集民意，现在预备工作已进入最后阶段。

李家超透露，将在《施政报告》阐述其施政理念和政策，包括“抢企业、抢人才”、推动造地建屋“提速、提效、提量、提质”等，为市民谋幸福，为香港谋发展。

