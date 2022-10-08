火币交易所控股股东变更 创始人李林出售股权

加密货币火币全球站“Huobi Global”星期六（10月8日）发布公告，称“Huobi Global控股股东公司已向百域资本旗下基金转让所持有的全部Huobi Global股份，百域资本旗下并购基金成为Huobi Global的第一大股东和实控人。火币创始人李林在社交媒体发文道别，称自己不再是Huobi Global的股东，也不直接或者间接拥有Huobi Globa的任何权限。

综合界面新闻和蓝鲸财经报道，这份《Huobi Global控股股东完成股份出售》称“Huobi Global控股股东公司已向百域资本旗下基金转让所持有的全部Huobi Global股份，百域资本旗下并购基金成为Huobi Global的第一大股东和实控人。本次交易仅涉及控股股东变化，并不会对现有核心管理和运营团队带来影响。百域资本并购基金将整合相关行业资源，对Huobi Global的国际品牌进行全面升级，包括制定打造全新的全球品牌计划、成立由行业领袖人才领衔的全球战略咨询委员会、注入充沛的风险准备金、大力提升竞争力等，带领Huobi Global继续为国际投资者提供一流的交易和投资服务。”

李林随后在社交媒体发文：“说声再见。就在刚才，完成了Huobi Global的股权转让及资产交割事宜，这标志着，百域资本 (AboutCapital) 旗下基金成为Huobi Global的第一大股东和实控人，我不再是Huobi Global的股东，也不直接或者间接拥有Huobi Globa的任何权限。”

火币网创立于2013年，获得红杉资本等投资。2017年，虚拟货币交易所“出海”，火币网设立全球站。Huobi Global即火币集团旗下交易所平台火币全球站。

去年9月15日，中国最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局多部门共同印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币交易和炒作进行了严厉打击，其中就包括禁止境外虚拟货币交易平台向大陆用户提供虚拟货币交易服务。

火币同年逐步清退调整大陆注册企业，原火币网主体决议解散。去年9月26日，火币全球站发布公告，已于9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于去年12月31日及之前完成清退。

去年12月17日，李林卸任港股火币科技CEO及执董职务，仍担任董事长及非执行董事，原滴滴首席安全顾问吴树鹏继任CEO。此前，火币科技发布公告，拟将公司名火币科技控股有限公司更改为新火科技控股有限公司。

李林此次退出也意味着这家起源于中国大陆，最终因监管政策选择离岸发展的加密货币交易所正式告别了一个时代。

据悉，此次并购交易已经获得Huobi董事会的批准并正式达成，目前已完成股权和业务的正式交割。而关于股份收购细节，截至发稿，火币官方未对媒体进行回应。

