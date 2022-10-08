新疆乌鲁木齐：滞留旅客可安排当地就业

新疆为防止疫情外溢，全面暂停离疆客运列车，乌鲁木齐市各区县人员暂不离乌，导致旅客滞留。乌鲁木齐官方称，因滞留旅客多为外地务工人员，当地将征集就业意向，帮助滞留旅客就业从业。

据天山网报道，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）区长丁志军星期四（10月6日）在疫情防控工作新闻发布会上通报乌鲁木齐站滞留旅客安置情况。

据通报，根据防止疫情外溢相关要求，10月4日起离乌列车及客车全面停运，部分旅客滞留乌鲁木齐站。截至10月6日，乌鲁木齐站滞留旅客86人，其中，目的地为疆外省市的36人，疆内各地州的42人，本市滞留的8人。

滞留旅客主要是到乌鲁木齐打工、探亲、就医人员，且在当地无固定住所。

报道说，乌鲁木齐经济技术开发区为安置好滞留旅客，立即启动应急保障机制，提供核酸检测、发放救助物资等服务。

具体措施包括，划定临时安置区，为滞留旅客提供休息场所，调拨专项救助资金，为困难旅客发放方便面、矿泉水救助物资，点对点收集老人、儿童、妇女等群众诉求，优先帮助解决困难等。

通报还提到，当地加强沟通联系，帮助滞留旅客就业从业。因滞留旅客80%为外地务工人员，根据群众需求，组织人员收集滞留旅客就业意向，由区就业办联系用工需求企业，推荐有电路、焊接、厨师、木瓦匠等方面经验的滞留务工人员，促进滞留旅客在当地就业。

另据新疆高院官方微信公号通报，10月7日0时至24时，乌鲁木齐市新增无症状感染者224例，其中天山区53例、沙依巴克区28例、高新区（新市区）39例、水磨沟区37例、经开区（头屯河区）22例、米东区45例。

通报提到，据专家研判，阻断病毒传播、锁定疫情风险的有效方法，是社会面慢下来、静下来，通过对重点区域、重点人员进行全覆盖核酸筛查，找准找全潜在风险，阻断疫情传播链。