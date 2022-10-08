台国泰银行系统故障 金管局要求七天内交调查报告

台湾国泰世华银行系统星期六（10月8日）出现故障，导致民众无法使用信用卡、领钱等。台湾金管会要求银行尽快维修系统，并在七天内提交调查报告。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，就在双十连假第一天，不少民众星期六早上消费时发现信用卡无法付款；国泰世华银行紧急处理，发现资讯大楼进行电力维护，导致网银、网银App、KOKO、提款机以及信用卡刷卡等功能故障。

国泰世华银行当天下午3时最新回应称，目前银行分阶段抢修，各项金融服务将陆续恢复正常，目前信用卡刷卡消费、提款机最先抢修完成，已全面恢复正常。

台湾金管会银行局官员当天下午称，银行发生系统当机等异常状况，必须向金管会通报。当局已主动联系国泰世华银行了解情况，国泰世华银行有解释说，主要是在做系统维修时，电力出现异常导致。

针对备援系统没有启动，官员称，目前还要详细清查，所以要求国泰世华银行要以最快速度了解原因，并尽快修复系统以维护民众权益，且依规定银行要在七天内交详细调查报告给金管会。

官员还称，会进一步了解此次发生异常的原因、该公司内部控制、紧急应变措施等，再决定是否开罚。

报道称，国泰世华银近两年曾四度发生提款机大故障，金管会今年4月才以未妥适建立内部控制制度，有碍健全经营之虞，开罚200万元（新台币，约9万零300新元），并限制国泰世华银不得新设提款机，直到改善完为止。