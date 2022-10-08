原中国铁路总公司总经理盛光祖被捕

中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖作出逮捕决定。

根据新华社报道，盛光祖涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

日前，最高人民检察院对盛光祖作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

公开资料显示，今年73岁的盛光祖是江苏江宁人，从上海铁道学院毕业后，他到南京铁路分局下属的南京工务段工作，后被提拔到分局机关当秘书。

盛光祖先后担任南京铁路分局党委书记、杭州铁路分局局长、济南铁路局局长。1994年后，他出任铁道部总经济师，政治部主任，1999年出任铁道部副部长。

盛光祖在2000年出任海关总署副署长，2007年中共十七大时入选中央委员，2008年担任海关总署署长。

2011年2月，中国铁道部部长刘志军落马，盛光祖重返铁道部担任部长。2013年3月，中国国务院机构改革方案出炉，原铁道部被撤销，组建中国铁路总公司履行铁道部的企业职责，盛光祖同月担任中国铁路总公司首任总经理。

2016年10月，67岁的盛光祖卸任中国铁路总公司总经理。

今年3月，盛光祖涉嫌严重违纪违法被查。中共中央纪委国家监委官网9月19日通报称，盛光祖将公权力当作攫取私利的工具，“靠海关吃海关”“靠铁路吃铁路”，用人腐败和用权腐败交织，决定开除其中共党籍。

