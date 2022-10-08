彭博：美设想台被攻打最糟情境 或撤晶片工程师

知情人士称，在俄罗斯挥军入侵乌克兰后，美国对强化了因应台湾可能遭受攻击的应变计划。在台湾遭受全面攻打的最糟情况下，美国会考虑撤出台湾的晶片工程师。

据彭博社星期五（10月7日）引述知情人士报道，这个新的模拟情境对台湾的尖端芯片产业具有更重要的战略意义。

虽然美国总统拜登曾明确表示，如果中国大陆武力攻台，美国会协防台湾，但困扰美台官员的问题是，台湾半导体产业会面临怎样的命运。

美国国家安全会议评估认为，中国大陆武力攻台，和失去台积电这两件事可能会打乱全球经济，损失金额将会超过1万亿美元（1.43万亿新元），大约是全球整个半导体产业年销售额的两倍。

这个糟糕至极的末日场景给华盛顿构想战争模拟注入了新活力，但也凸显了一个两难的困境：尽管美国一直在讨论加大对台湾的支持，但同时也认为，美国在先进半导体领域过于依赖台湾，而这些晶片对最新智慧型手机和新一代军事硬体设备来说都不可或缺，于是致力在国内提升晶片生产力。

美国塔弗兹大学副教授米勒（Chris Miller）称，政策制定者的聚焦重点应在于了解风险在哪里或集中在哪里，这在美国和其他国家都一样。晶片企业集中在台湾，已经发出了危险的讯号。

美国将台湾视为其建立新晶片联盟的重要部分。上个月，美国参议院外交关系委员会通过了《台湾政策法案》，表达了对台湾更坚定的支持。尽管有这些保证，台湾的晶片领域仍感受到来自华盛顿的压力，因为美国也在尝试降低台湾在全球供应链中的作用，有效地削弱台湾的“硅盾”（以台湾的半导体产业作为安全保障）。

报道分析，这种矛盾可从美国副总统哈里斯今年9月的亚洲之行中看出。她先宣扬美国通过新法案，拨出500亿美元用于国内的半导体研究和制造，数小时后，又称颂台湾技术对“全球利益”的贡献。

美国商务部长雷蒙多9月29日在华府智库“大西洋理事会”（The Atlantic Council）的活动上，被问及美国10年后的发展时说：“我们对台湾晶片的依赖显著降低。就像一个崭新的开始。”

不过，台湾也在尝试缓解华盛顿的担忧。台湾经济部长王美花本月将访问美国，与利益相关方讨论晶片供应链的弹性和地缘政治。

与此同时，台积电已同意在美国亚利桑那州建立一个价值120亿美元的晶圆厂；台积电也计划在日本建立一个晶圆厂，并酝酿建立一个欧洲中心。但台积电也表明，不打算将其最先进的技术转移到国外。

为了减少对台湾的依赖，美国已从韩国三星电子公司获得170亿美元的承诺，在德克萨斯州建立一个新的工厂。英特尔目前也在尝试增加亚利桑那州工厂的产能，并在俄亥俄州创建一个新的晶片中心。

由于台湾处于地震活跃的地区，台湾又必须大量进口能源。事实上，台湾相关单位一直有在为台积电准备应变计划；自俄乌战争爆发后，台湾又更有动力去研拟计划，以因应大陆可能的攻击。

而对华盛顿来说，一个可能的选项是让台积电员工搭乘最后几班飞机赴美。在发生中国大陆全面攻台的情况时，美国会考虑撤出台湾的晶片工程师。

但美国多名不具名官员和前官员强调，这些应急计划都只是假设性，许多细节仍未解决。

就算撤离行动可行，要在其他地方复制台积电在台湾打造的设施，也要花上好几年、甚至数十年，且须耗资数百亿美元，还减缓不了失去台积电工厂对世界经济造成的冲击。

在极端的情况下，美国有人主张应明确告诉中国大陆，若台湾被占领，美国会摧毁台积电设施，以吓阻中国大陆动武，或防止晶片制造厂最终落入北京的手中。

这种“焦土战略”（scorched-earth strategy）的设想是由两位学者在2021年11月的《美国陆军战争学院季刊》（US Army War College Quarterly）的一篇论文中提出的。

虽然这一点不在考虑范围内，但仍有一些与五角大厦有联系的卸任官员希望拜登政府制定这类计划，作为因应北京武力攻台的最后手段。

美国官员不愿公开评论应变计划细节。一名官员说，设想最糟糕的情况本来就是美国五角大楼的家常便饭。

报道称，近几个月来，美国内部越来越频繁地讨论台湾议题，内容也越来越广泛。目前至少还有两项研究正在进行，一项是美国财政部探讨台湾遭攻打对整体市场的影响，另一项是美国国安会针对供应链、半导体和美国对台积电依赖程度的研究。

虽然不是所有美国官员都认为中国国家主席习近平会对台湾发动军事攻击，但即使是封锁或经济胁迫，都将对台湾和全球经济造成严重的后果。