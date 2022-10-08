中国国庆期间生猪平均价格连涨

随着中国国庆假日需求上升，中国全国生猪价格连涨，平均每公斤上涨约1元（人民币，下同，0.2新元）。

据澎湃新闻报道，中国养猪网数据显示，10月7日，生猪（外三元）价格为每公斤25.93元，与上周五（9月30日）的24.54元相比，上涨5.7%。从周内来看，本周生猪均价为每公斤25.36元，与上周24.43元的均价相比，上涨3.8%。

国庆节假日期间的周度均价每公斤25.36元，相比于3月低点12.1元，上涨了109.6%。据中国农业农村部数据，今年8月末能繁母猪存栏为4324万头，相当于正常保有量的105.5%，环比上涨0.6%，同比下降4.8%。

华西证券认为，面对国庆节前需求提升，各地积极投放猪肉储备保障市场供应，且多地启动平价商品销售，重要民生商品供应充足、价格平稳。从需求层面看，国庆节前迎来备货旺季，但多地疫情反复，假期出行受限，餐饮、旅游业等对消费的提振作用较弱。展望后市，据能繁母猪数据推演，生猪供给将继续减少，国庆节后需求走弱，预计国庆节后生猪价格出现一定的回调，但碍于供给减少，回调幅度较小。

华西证券认为，面对国庆节前需求提升，各地积极投放猪肉储备保障市场供应，且多地启动平价商品销售，重要民生商品供应充足、价格平稳。需求端，国庆节前迎来备货旺季，但多地疫情反复，假期出行受限，餐饮、旅游业等对消费的提振作用较弱。展望后市，据能繁母猪数据推演，生猪供给将继续减少，国庆节后需求走弱，预计国庆节后生猪价格出现一定的回调，但碍于供给减少，回调幅度较小。

关于当前猪周期走势，银河证券认为行业最低谷时期已经过去，猪价以及股价中枢都将逐步上抬。随着四季度消费高峰的到来，将一定程度上带动猪价的上行。

和合期货认为，政策端放储对猪肉价格上涨有一定抑制，也对市场情绪产生短期的影响，但长期来看，四季度生猪供应有保障。按照以往需求表现来看，11月、12月份是传统的消费旺季，冬季腌腊需求会对猪价形成强有力支撑，且未来元旦以及春节前期的备货效应，都会在12月份的盘面上有所体现。

为了保节假日猪肉价格稳定，中国发改委9月已要求加大政府猪肉储备投放力度。