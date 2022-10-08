台经济部：耗费巨资也无法复制台积电至他处

针对彭博社引述不具名美国官员报道称，若北京全面武力攻打台湾，美国会考虑撤离台湾晶片工程师，台湾经济部星期六（10月8日）称，台海稳定对全球才是最好的供应链投资，想将台积电长期建立的基础设施複制到其他地方，即使耗费巨资也几乎不可能。

据台湾《联合报》报道，台湾经济部国际贸易局星期六发布新闻稿称，国际间、包括中国大陆都应该了解，台湾经济已经和全世界、包含中国大陆的经济交织在一起，对全世界而言，台海稳定和安全才是最好的供应链投资。

台湾经济部称，美国政府和台湾都有共识应维护台湾安全、台海和平以及台美半导体产业合作韧性；彭博社引述的报道只是少数评论人员看法，并非美国政府意见。

台湾经济部称，台美互为重要战略及经贸伙伴，近年台美关系持续升温，双方互动良好，有多项与半导体供应链相关的合作对话平台，包括贸易暨投资架构协定（TIFA）、科技贸易暨投资合作（TTIC）架构等。

台湾经济部也提到，美国国务卿布林肯日前接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目专访时表明，台湾海峡动荡会冲击全球，台湾若有事发生，全球经济恐将受到毁灭性影响，以呼应美国总统拜登日前再度表态愿协防台湾一事。

台湾经济部强调，台积电制程精密繁复，须数百道制程工序，光本身供应商就将近400家，想要将台积电或其他半导体公司长期建立的基础设施复制到其他地方，即使耗费巨资也几乎不可能。

波士顿顾问公司（Boston Consulting Group, BCG）去年曾发表，若全球半导体主要参与者都要建立完全自给自足的本地供应链，预计将推升半导体整体价格上涨35%至65%，并牵动电子产品设备价格上扬。

台湾经济部还称，台海邻近的日韩两国也是重要半导体供应链，一旦台湾不稳定，势必危及亚太区域安全，台湾不会是唯一受影响的地方；且中国大陆近几年自台湾进口半导体数量庞大，台海不安，北京将自伤。