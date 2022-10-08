胡锡进批马斯克过于相信言论自由 将为此被上一课

全球首富、美国电动车制造商特斯拉创办人马斯克近期与前《环球时报》总编辑胡锡进在推特上发生论战。胡锡进称马斯克过于相信言论自由，将为此被上一课；马斯克则讽刺胡锡进“手整体插在口袋里的人过分自信”。

综合香港《南华早报》和《德国之声》报道，胡锡进星期三（10月5日）在推特账号上发布了马斯克推特的截图，并且用英语点评说：“马斯克过多地暴露了自己的人性，而且过于相信美国和西方的'言论自由'，他会被上一课。”

胡锡进也在个人微博上发帖，批评马斯克“自我放飞很猛，将自己置于了西方舆论的风口浪尖。他显然太相信西方的言论自由了，如果不刹车，他或许会将自己的商业帝国置于危险境地”。

他说，马斯克说的话从西方“政治正确”的角度看当属“大逆不道”。胡锡进认为马斯克的言论固然反映了部分西方人对战争可能升级为核冲突的担心，但“他挑战的不仅仅是政治正确，还有华盛顿的战略谋算。所以他这次很可能高估了自己的影响力，并且低估了西方政治铁幕的威力”。

就在胡锡进发帖的前一天，马斯克在推特上提出了“乌克兰与俄罗斯和平”的四点方案，分别是：让被吞并地区在联合国监督下重新举行公投，假如当地民众要求俄罗斯离开，俄方就必须离开；克里米亚半岛正式归属于俄罗斯，就像1783年以来的那样（直到赫鲁晓夫的错误决定前）；乌克兰方面确保克里米亚半岛的淡水供应；乌克兰保持中立。马斯克还在推特上发起投票，询问网民对其和平方案的意见，但大部分推特用户都对此予以反对。

被胡锡进批评后，马斯克星期五（10月7日）也在推特上讽刺胡锡进，称“手整体插在口袋里的人过分自信”。胡锡进也在推特以英文回应“手插在推特里的人感到自信”。

报道称，在中国，把手放在口袋里通常被解释为缺乏自信和展现自己无力的状态，许多中国评论家认为马斯克的讽刺性回答是试图把胡锡进描绘成一个高谈阔论而又不确定是否落实这些言论的人。