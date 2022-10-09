斥巨资维持增长 字节跳动亏损激增

据一份与员工分享的财务报告，随着斥巨资维持强劲增长势头，TikTok母公司字节跳动去年的运营亏损增至70亿美元（下同，约100亿新元）以上，是此前一年的逾三倍。

《华尔街日报》引用该报告报道，字节跳动在2022财年第一财季实现了运营利润，表明这家全球估值最高的初创公司之一，在经历了多年的巨额亏损后可能正在出现转机。

作为一家总部位于北京的非上市公司，字节跳动严格保护其财务信息，不公开披露业绩。该报告于今年8月分发给员工，涵盖了2020财年、2021财年以及2022财年第一季度，是对该公司业绩和未来规划最详细的分析报告之一。

该报告显示，这家公司的收入迅速增长，积累了大量现金和其他投资，但净业绩受到可转换证券上数百亿美元未实现的市场损失拖累。

据上述报告，主要因为这些证券的会计处理方法，字节跳动净亏损在2021年扩大逾87%，至849亿美元。

据报道，字节跳动的收入继续扩大，2021年收入增长近80%，至617亿美元，但随着该公司专注增长，其支出也在增加。这家中国公司2021年的销售成本为274亿美元，同比增长79%。抵消其收入快速增长的因素包括：146亿美元的研发支出，192亿美元的销售和营销费用，以及756亿美元的一系列可转换证券的市值变化。这些支出与2020年相比增长了76%以上。

报告说，该公司2021年的运营亏损总额为71.5亿美元，远高于2020年的21.4亿美元。

字节跳动旗下产品中，TikTok在美国的知名度遥遥领先，该公司还运营一些在中国拥有数以亿计用户的应用，包括短视频应用抖音以及今日头条。《华尔街日报》见到的这份报告未列出该公司旗下部门的具体表现。

字节跳动2022年头三个月的收入达到近183亿美元，同比增长近54%。该公司显示出正开始控制支出的迹象，当期净亏损为47亿美元，较上年同期的291亿美元下降近84%。

在中国互联网公司因政府整顿科技行业而受到了冲击的背景下，2022年第一季度净亏损的这种收窄可能反映出字节跳动重新调整其估值。

字节跳动由中国企业家张一鸣在2012年创办，已经从全球投资者筹资数以十亿美元计的资金，这些投资者中包括KKR & Co.、红杉资本和泛大西洋投资集团。2020年底字节跳动进行了一轮融资，富达投资以及一些原有股东参与其中，当时对该公司的估值为1800亿美元。

字节跳动已经搁置了上市计划，据《华尔街日报》上个月报道，字节跳动提出以3000亿美元的估值向投资者回购股票。字节跳动此前在二级市场交易中的估值接近4000亿美元。

尽管支出增加，但字节跳动已设法增加了手中的现金和现金等价物，3月底时规模达到426亿美元，高于2021年底的341亿美元。今年3月份字节跳动的总资产为740亿美元，高于2021年12月份的643亿美元。

竞争对手已指出，字节跳动持有的雄厚资金是其能推动TikTok在美国迅速崛起的关键竞争优势。

SNAP的首席执行官Evan Spiegel在上个月宣布该公司的裁员计划时曾说，TikTok的横空出世“简直是难以想象的事情”。Spiegel表示，全球没有哪家初创企业能那样拼命砸钱获取用户。

字节跳动发布的财务报告是其向该公司3万多名员工特别发行限制性股票单位计划的一部分。字节跳动在发送给员工的电子邮件中写道，尽管市场可能会有波动，但对自身业务和组织的实力仍然充满信心。

据知情人士称，截至2021年底，字节跳动在全球拥有超过13万名员工。

在100多页的财务报告中，字节跳动列出了员工在接受增发的限制性股票单位时应考虑的46项风险因素。在这些风险因素中，有一项警告员工，这些股票未在证券交易所上市，应该准备好无限期地持有这些股票。

还有一项提到了与在中国开展业务有关的风险。报告称，如果该公司不符合政府法规，或者如果未来法规发生变化，公司可能会受到严厉处罚，或者被迫放弃在这些业务中的权益。

这种信息披露在中国科技公司中很常见，不过其他公司都没有像TikTok这样在美国拥有如此规模的业务。

美国官员继续推动特朗普政府时期发起的行动，与TikTok高管就旨在防止该公司将收集到的数以百万计美国用户的信息与中国政府分享的措施进行了一年多的谈判。

去年，字节跳动在许多新领域的扩张导致支出增加。该公司在游戏领域大举收购，包括2021年3月斥资40亿美元收购上海沐瞳科技有限公司的交易，后者是开发热门游戏《无尽对决》的游戏工作室。

据知情人士透露，在支持人工智能和服务器的先进制程芯片方面，字节跳动也加快了人才招聘和研究工作。

据参加一次8月份全员大会的员工称，字节跳动首席执行官梁汝波在会上说，他反思了公司组织的臃肿，并表示要继续降本增效。

梁汝波对员工们表示，字节跳动在过去一年有很多业务未达预期。