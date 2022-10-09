美五角大楼签豁免令 恢复含中国合金部件的F35战机交付

此前因含有被禁止的中国制合金部件而被美国五角大楼暂停交付的F-35战斗机，在得到五角大楼的采购主管发布的“国家安全”豁免令后恢复交付。

据彭博社报道，美国国防部负责采购的副部长拉普兰特（William LaPlante）在星期六（10月8日）发表的一份声明中说，尽管存在被禁止的合金，但他还是签署了豁免书，允许恢复飞机的交付。

拉普兰特说："接受这些飞机对国家安全利益是必要的。”

这份星期五（10月7日）签署的豁免书让五角大楼接受目前生产合同中的126架飞机，这些合同将持续到2023年10月31日。

F-35的制造商洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corp.）星期六也在一份声明中说，该部件供应商霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc）已经找到了这种合金的 "替代美国来源"，这种合金将从11月开始用于未来飞机的生产。

洛克希德公司还说，作为暂停交付的一部分，18架飞机被扣留。

含有中国制合金的部件是由霍尼韦尔公司提供的一块磁铁，自2003年以来一直被安装在F-35飞机中。

根据美国法律和五角大楼采购规定，在国防联邦购置条规下，美国严禁使用中国、伊朗、朝鲜和俄罗斯生产的特制金属或合金。五角大楼在上个月暂停了F-35战斗机的交付，以确保所有交付的F-35战斗机使用材料都符合“与特殊金属有关的国防法规”。

国防部的F-35项目办公室表示，该部件没有技术缺陷，对美国的顶级隐形战斗机不构成安全风险。不过，为什么霍尼韦尔公司没有发现这种被禁的合金，是一个供应链安全的问题。

洛克希德说，该零件是由一个较低级别的供应商提供给霍尼韦尔的分包商的。据洛克希德称，F-35项目有来自世界各地的1700多家供应商。

据报道，五角大楼在十年前也曾授予过霍尼韦尔公司豁免权，允许其在F-35的其他部件中使用中国磁铁，原因是该项目已经受到延误和成本超支的困扰，若禁止则将被拖得更慢。