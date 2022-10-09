民进党：台湾人民无法接受马斯克言论

对于美国电动汽车特斯拉创办人马斯克建议把台湾变成中国大陆的特别行政区，台湾执政的民进党发言人黄彩玲回应，台湾人民无法接受。

综合《自由时报》、《联合报》等台媒报道，黄彩玲星期六（10月8日）晚受访说，中国大陆近年来的一连串作为，包括8月美国众议院议长佩洛西访台后在台湾周边进行军演，以及影响联合国、世界卫生组织在内的国际组织等，种种行径都严重破坏现有国际秩序。

黄彩玲说，大陆这些行为威胁全球及区域和平稳定，引发邻近国家的忧虑，也导致美国、欧盟等国际社会关注并齐声谴责。

黄彩玲也表示，台海紧张完全是因为大陆想要以片面作为来改变现状，她并指马斯克的提议，不思谴责大陆的不当行为，而是以牺牲台湾来迎合侵略者的威胁，“这种提议只会重蹈第二次世界大战前‘绥靖主义’错误”。

黄彩玲说，马斯克的说法对台湾而言，伤害了民主；对于台湾人民而言，更是无法接受。

英国《金融时报》星期五（10月7日）刊发马斯克专访，他在访谈中提及台湾冲突是不可避免的，但他不会独自受苦。他指出，特斯拉将会卷入任何冲突中，“苹果也将深陷困境，那是肯定的……”，更别提全球经济，估计要受挫30%。

对于防止台海发生冲突，马斯克说：“我的建议是……让台湾设立一个对它相当有吸引力的特别行政区，这或许不会令所有人都满意。事实上，我觉得这是有可能的，就是让他们有一个比香港更宽松的安排。”