中国多家大行被要求新增房产融资至少1000亿元人民币

中国楼市低迷持续之际，财新网从多方信源确认，包括工行、建行、中行等多家大行9月底时都传达中国监管部门的通知，要求各地分行加大对房地产融资的支持力度；具体指标是要求每家大行年内对房地产融资至少增加1000亿元（人民币，下同，约200亿新元）。

财新网引述一位大行总行的知情人士说，是中国国庆节前的最后一周，收到监管部门通知，要求年内要新增至少1000亿元的房地产相关融资。

建设银行东部某二级分行的行长对财新网透露，他是在9月30日收到总行相关部门的通知，要求加大对房地产融资的支持力度，“没有书面文件，电话口头传达的，听说总行的指标是（年内）要新增1000亿元”。

中国银行北方某省分行的一位房地产贷款业务人士表示，各家大行收到的通知应该是一样的，他们也是在节前最后一周电话收到总行的类似通知，总的指标是要求从9月起算年内新增至少1000亿元的房地产相关融资。

据报道，受房地产市场风险持续暴露、居民购房需求低迷等因素影响，近两年金融机构房地产开发贷和居民按揭贷款的增长速度全面下滑，甚至出现规模萎缩。中国央行数据显示，截至2022年6月末，中国主要金融机构（含外资）房地产贷款余额53.1万亿元，同比增长4.2%。其中，个人住房贷款余额38.9万亿元，同比增长6.2%；住房开发贷款余额9.4万亿元，同比下降1.4%，而2020年前述两项数据的全年增幅还分别是14.6%和6.1%。

房地产企业的债券融资也明显受阻。Wind数据显示，2022年上半年，广义民营房地产企业在境内仅发行了30只信用债，总发行量305亿元，当期偿还量逾948亿元，净融资缺口接近643亿元；同期美元债融资渠道更是几乎关闭，新发债券寥寥。

由于融资和经营现金流持续断流，不少大型房地产企业出现资金链断裂，造成中国多地预售楼盘出现大范围停工现象，河南、湖北等地购房者纷纷喊话“断供”，引起关注。此后监管部门多次表态称，将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生”。

前述受访的大行房地产贷款业务人士表示，在当前的市场环境下，要加大房地产融资的难度还是很大，但此次要求“是硬指标必须完成”，开发贷方面还是会尽量选择头部房企加大投放，按揭贷款方面则只能寄希望于近期密集出台的支持政策对于居民购房能有一定的支撑作用。

中国央行和银保监会9月29日联合发布公告，决定阶段性调整差别化住房信贷政策：符合条件的城市政府，可自主决定是否在2022年底前阶段性下调或取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。这意味着在中国前70大城市中，有23个城市都可能放宽首套房贷款利率下限。9月30日，央行又宣布下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，为住房公积金贷款利率七年以来首次调整。

中国财政部、国家税务总局9月30日也出台支持居民换购住房的个税优惠政策，自10月1日至2023年底，个人出售自有住房后，一年内在同一城市重新购买住房的，可以对出售现住房已缴纳的个人所得税享受退税优惠。

