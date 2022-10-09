中国国庆期间新房销售同比降幅超三成

中国国庆“黄金周”楼市数据显示，虽然有多项政策加持，但重点监测城市新房成交规模相比去年仍下降超过三成，仅有部分城市出现一定程度的恢复。

根据中指研究院星期六（10月8日）发布的监测指数，2022年中国国庆假期期间（10月1日至10月7日），21个重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年国庆假期下降37.7%，部分城市在去年同期低基数下同比表现增长，但整体成交降幅仍较大。

研究院称，在9月底官方多项利好政策推动下，市场信心有所修复，叠加国庆期间企业加大营销力度，重点城市市场活跃度有所提升，市场整体表现符合预期。根据部分企业反馈，今年国庆期间，到访量较平日增加，特别是大城市销售略有恢复，但不同城市、不同项目分化明显。

研究院称，考虑到疫情封控影响和网签数据具有一定滞后性，结合企业反馈及认购情况来看，部分城市黄金周楼市出现一定恢复。

据中指数据显示，重点监测的21个城市中，北京、上海、广州、深圳四个一线城市成交量均同比下降，其中下降幅度最大的北京减少了64%。

二线城市中，辽宁沈阳、山东济南同比出现增长，分别是30%和46%，跌幅最大的则是浙江杭州，为80%；三四线城市中，江苏扬州、安徽淮北、湖南岳阳、四川南充则出现增长。

中国官方在9月29日和30日两天内，三度出台楼市刺激政策，包括允许部分城市下调首套住房贷款利率、对卖房一年内再买房者给予退税优惠，并调降首套个人住房公积金贷款利率，以“组合拳”形式提振今年最后一个季度的楼市买气。

在此之前，中国央行也于今年8月下调贷款市场报价利率（LPR）。与房贷利率挂钩的五年期LPR，在8月下降15个基点至4.3％。贝壳研究院数据显示，中国103个重点城市中，超过八成城市的主流首套房贷利率已在9月降至4.1％的纪录低位。

