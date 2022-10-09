台驻美代表列安全经济韧性为工作重点

台湾驻美国代表萧美琴强调，台湾面临最严峻的挑战是安全，未来将确保台湾具备足够实力捍卫台海和平稳定，也会打造经济韧性，因为“台湾若要强壮，经济就必须强壮”。

据台媒中央社报道，巴尔的摩台湾同乡会星期天（10月9日）在华盛顿侨教中心庆祝台湾双十节，邀请萧美琴、美国前国务卿首席中国顾问余茂春、母亲来自台湾的美国马里兰州州参议员林力图（Clarence Lam）出席致词；台湾总统蔡英文、侨委会委员长童振源也分别通过致函、预录视频发表谈话。

据报道，萧美琴致词时分享台湾驻美代表处三大工作重点，包括防卫与安全、经济韧性，以及国际参与。

在防卫安全部分，萧美琴表示，台湾面临最严峻的挑战就是安全，因此防卫与安全是台湾驻美代表处首要重点工作。她进一步说，未来会努力确保台湾具备足够实力与能力，能捍卫台海和平稳定，以及自身民主自由。

在经济层面，萧美琴指出，台湾若要强壮，经济就必须强壮，台湾驻美代表处积极与理念相近伙伴合作，深化与他们的经济伙伴关系，目前已有大幅进展，包括建立诸多经济合作平台与对话。她说，台美未来几周也将在21世纪贸易倡议下展开贸易协商。

对于国际参与，萧美琴说，即便面对极大阻碍及试图边缘化、排除台湾的压力，台湾会努力争取在国际社会中受公平对待。

