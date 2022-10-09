加众议院国贸委员会主席史葛洛访台 将与蔡英文会面

加拿大众议院国贸委员会主席史葛洛星期天（10月9日）率团访台，并将与台湾总统蔡英文、副总统赖清德等人会面。这也是2020年初以来，加拿大国会首次组团访台。

据台湾外交部发布的新闻稿，史葛洛（Judy Sgro）星期天起率团访台，预计停留至星期五（14日）。访团成员包括加拿大众议员亚可诺（Angelo Iacono）等共五位跨党派联邦众议员。史葛洛也是台加国会议员友好协会会长。

台湾外交部说，这是自全球冠病疫情暴发两年多以来，加拿大国会首次组团访台。

台湾外交部也说，葛洛星等人除了将与蔡英文、赖清德，行政院长苏贞昌及立法院长游锡堃会面，外交部长吴钊燮也将颁赠外交奖章予史葛洛，表彰史葛洛多年来对推动台加关系的贡献。

台湾外交部强调，台湾与加拿大为共享民主、自由、人权及法治等共同价值的紧密伙伴，在中国大陆无端肆意升高区域紧张之际，史葛洛筹组跨党派国会议员团访台，充分展现加拿大国会对台湾的坚定支持。

中国大陆驻加拿大大使馆8月底曾对加拿大议员访台计划发出警告称：“对于任何企图干涉和侵犯中国主权和领土完整的国家，中国将采取坚决有力的措施。”

据路透社报道，加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）发言人布兰查德（Adrien Blanchard）当时回应称，加拿大政府尊重议会委员会和友好团体自主作出的出访决定，并呼吁各方保持冷静、克制，保持沟通渠道畅通，以免出现误解。

他说：“正如我们之前所说，议员出访不应该是局势升级或侵略性军事和经济行动的借口。”