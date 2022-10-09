美媒：中国清零政策二十大后短期内恐难放松

美国《华尔街日报》报道，一些中国问题观察人士期待，中共二十大的召开将预示给中国经济蒙上阴影的严格防疫政策会告一段落。但分析人士称，这些观察人士可能会失望，他们也许要等到进入明年之后的很长一段时间才会看到政策调整。

据报道，中国政府为防控疫情采取了封城、大规模检测以及关闭边境多年的措施，在这种背景下，中国企业已放慢投资步伐，消费者也削减了开支。中国第二季度GDP增速慢于预期，而且中国股市多次下挫，都受到了这些因素的影响。沪深300指数和上证综指已跌至数月低点，MSCI明晟中国指数已触及六年低点。

《华尔街日报》引述香港大正资本首席投资官陈惠仁说，投资者对中国的前景感到不确定，部分原因是难以预测政府的动态清零政策会坚持多久，以及该政策可能会造成多少经济损失。陈惠仁说，人们由此对投资香港和中国感到担忧。

济容投资首席执行官刘沁东说，只要中国继续实施抗疫限制措施，企业和消费者的信心就恐难有实质性改善。

刘沁东也说，如果期待中共二十大可能导致冠病防疫政策迅速转变，那么这样的期望可能有点太高了。他表示，不可能知道政策走向如何，尽管二十大可能会消除一些政治不确定性。

他强调，目前人们只能静观其变。

高盛宏观研究部首席中国股票策略师刘劲津说，高盛预测，中国严格的防疫措施将持续到2023年第二季度末，这主要是由于未来六个月的政治日程繁忙，而且中国老年人口的疫苗接种率仍然较低。

二十大之后，预计中国的决策者将在明年3月再次召开会议，届时任何拟议的领导层变动将尘埃落定。

无极资本管理有限公司首席执行官兼首席投资官钱涛认为，防疫政策的放松可能会略早一些，预计在2023年第一季度末。

钱涛表示，他认为政府将接受今年温和的经济增速，政府已不止一次向公众释放出这一信号。他说，这意味着官员们不太可能在今年年底之前大幅改变政策，特别是像动态清零政策这样的全国性措施。

也有一些投资者和分析人士暂不作任何预测。

“没人能真正保证事情会朝着一个或另一个方向发展，也没有任何令人信服的论据表明这一点”，《华尔街日报》引述Generali Investments高级经济学家西普曼（Christoph Siepmann）说。“这一策略背后的确切原因存在一些不确定性。”

西普曼表示，他自己的观点是，中国政府之所以在这么长时间里坚持动态清零抗疫政策，可能是因为中国的疫苗接种率相对较低且老年人口众多，在这种情况下，官员们几乎没什么动机在二十大结束后突然改变防疫政策方向。

百达财富管理首席投资官办公室和宏观研究主管塔瓦齐（Alexandre Tavazzi）说，政策动态仍十分不确定，预测中国结束动态清零政策几乎是不可能的。

他说，对政策调整的希望之前就曾破灭过，今年早些时候，在官员们多次发出支持金融市场和经济的信号后，政府推出了刺激措施，但力度不及预期。

“人们已经失望过一次了”，他说。“所有人都在关注10月16日，想看看是否会出台一些具体措施。”

