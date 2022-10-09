中国超30个城市实行“一人购房全家帮”

中国越来越多城市出台公积金新政，明确直系亲属可提取住房公积金助力购房者支付房款或者偿还房贷。

据澎湃新闻10月9日报道，据不完全统计，今年以来，中国已有超30个城市发布公积金贷款新政，多地在政策中提到，子女购房可提取父母公积金，实行“一人购房全家帮”。

上述城市包括湖南邵阳、广东潮州、河北秦皇岛、广东珠海、江西赣州、河北沧州、安徽池州、云南楚雄、河北唐山、湖北咸宁、福建泉州、天津、安徽马鞍山、广东深圳、海南、河南信阳、宁夏吴忠市、浙江湖州、江苏连云港、浙江台州、甘肃定西、四川遂宁、安徽滁州、广东汕尾、宁夏银川、四川资阳、四川绵阳、辽宁沈阳、浙江绍兴、山东聊城等。

以四川绵阳为例，9月28日，绵阳市发布《绵阳市人民政府办公室关于印发进一步促进绵阳市房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》，《通知》提出，施行家庭住房公积金使用代际互助，即“一人购房全家帮”。本措施执行之日起至2023年6月30日，绵阳市正常缴存住房公积金的缴存职工，在绵阳市辖区内新购自住住房，可提取配偶及双方直系亲属（仅限父母、子女）的住房公积金用于支付购房首付款和偿还住房公积金贷款。

辽宁省沈阳市人民政府新闻办公室也于9月29日召开了“沈阳市阶段性支持职工家庭互助提取公积金政策发布会”。会上提到，沈阳住房公积金管理中心决定阶段性调整住房公积金提取政策，支持职工家庭互助购房。

四川省资阳市住房和城乡建设局则于9月26日发布名为《多措并举促进房地产市场平稳发展》的文章。文章称，资阳市将实行公积金家庭代际间互助。缴存职工在资阳市行政区域内购买自住住房，可申请提取父母或子女住房公积金用于支付购房款；缴存职工与父母或子女在资阳市行政区域内共同购买自住住房，申请住房公积金贷款的，不受缴存职工占该共同购买房屋产权份额的限制。

诸葛找房数据研究中心分析师梁楠指出，此类政策的出台主要是由于当前中国楼市修复进程缓慢，加之多地疫情有所反复，导致房地产交易市场走弱，各城因城施策适度调整楼市政策，通过直系亲属的助力来分担购房者的经济压力，从需求端修复居民购买力，助力居民购房情绪的提振，为全国公积金政策的调整提供一个调整范例，具有一定的创新性。预计后续一些楼市景气度不高的城市有望跟进此类政策，促进市场预期修复。