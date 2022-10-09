中共十九大以来查处官僚主义问题逾27万个

中国官方通报，自中共十九大以来，中国纪检监察机关共查处形式主义、官僚主义问题27万3000个，对24万3000人给予党纪政务处分。

据中共中央纪委国家监委网站星期天（10月9日）新闻稿，自2017年10月中共十九大以来，截至2022年8月底，全国纪检监察机关共查处形式主义、官僚主义问题27万3000个，批评教育帮助和处理41万人，其中给予党纪政务处分24万3000人。

文章指出，整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，持续为基层减负，是以中国国家主席习近平为核心的中共中央作出的决策部署。中共十九大以来，官方建立中央层面专项工作机制，每年年初作出部署、年底听取汇报，一年接着一年抓，持续巩固拓展。

文章说，各级纪检监察机关把整治加重基层负担的形式主义、官僚主义作为深化纠治“四风”的重要内容，立足职能职责，督促职能部门，聚焦关键领域，抓住关键环节，集中开展整治。中共中央纪委国家监委2020年1月起在公布的全国查处违反中共中央八项规定精神问题统计表中，增加查处形式主义、官僚主义问题数据，并将给基层造成严重负担的形式主义、官僚主义问题纳入其中，充分发挥数据统计指标体系“指挥棒”“风向标”作用。

文章称，要强化监督决策部署，坚决整治在贯彻落实中重形式、轻实效，做选择、打折扣，脱离实际、作风飘浮等问题。同时要紧盯“文山会海”、督查检查考核过多过频等加重基层负担的老问题，指导推动各级纪检监察机关加强研判、严肃处理、通报曝光，以点带面、强化震慑。

文章还指，要聚焦群众急难愁盼，围绕教育医疗、养老社保、生态环保、食品药品安全等领域，督促查处个别地方搞面子工程、形象工程等问题。

文章称，基层减负只有进行时、没有完成时。强调各级纪检监察机关要准确把握新形势下反“四风”的规律特点和工作要求，始终保持突出问题的整治力度，督促落实好基层减负各项措施，不断健全基层减负的长效机制，强化并充分发挥常态化整治工作合力，让减负成果更好惠及基层干部和人民群众。