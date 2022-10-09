新疆称“滞留旅客可考虑留疆就业”系误读

对于网传新疆官媒称“滞留旅客可考虑留疆就业”一事，新疆官方发文称，这是网络媒体曲解官媒原意。

新疆网信办微信公号“网信新疆”星期六（10月8日）发文，近日有部分网络媒体账号篡改天山网文章标题发布“滞留旅客可考虑留疆就业”“滞留旅客可在当地就业”信息，曲解原意，引发网民误读。天山网是新疆政府的官方网站。

“网信新疆”在文章中指出，经核实，相关信息来源于乌鲁木齐市人民政府新闻办公室上星期四（6日）召开的疫情防控新闻发布会。“会上，乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)区长丁志军通报铁路乌鲁木齐站滞留旅客安置情况。”

文章引述丁志军说，根据防止疫情外溢相关要求，上星期二（4日）起离开乌鲁木齐列车及客车全面停运，部分旅客滞留乌鲁木齐站。截止上星期四，乌鲁木齐站滞留旅客86人，主要为来乌打工、探亲、就医人员，且在乌鲁木齐市无固定住所。

文章接着写道：“为安置好滞留旅客，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）立即启动应急保障机制，针对滞留旅客中的外地务工人员，根据需求，组织人员收集就业意向，由区就业办联系用工需求企业，推荐有电路、焊接、厨师、木瓦匠等方面经验的滞留务工人员，实现企业和务工人员的‘双向奔赴’。”

文章呼吁广大网民“不误读、不误解，正确理性看待此事”。

另据《新疆日报》消息，截止星期六，乌鲁木齐市新增本土确诊病例31例，新增本土无症状感染者230例。

