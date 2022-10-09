蔚来汽车宣布以订阅模式进入欧洲四国市场

中国电动车公司蔚来汽车将以租赁订阅模式向德国、荷兰、丹麦、瑞典用户提供产品和服务。

据财新网报道，蔚来汽车星期六（10月8日）在德国柏林发布上述信息。蔚来汽车面向欧洲市场推出的是轿车车型ET7、SUV车型EL7（即中国的ES7）和轿跑车型ET5。ET7将于2022年10月16日开始交付，EL7和ET5将分别于2023年1月、3月开始交付。

据报道，蔚来汽车德国官网显示，订阅模式分为短期订阅和长期订阅两种。短期订阅又称为灵活订阅，期限最少为一个月，每月订阅费用随时间推移而逐步降低；如果用户在合同期满前14天没有选择取消，订阅会自动续期。长期订阅即固定订阅，时间范围为12个月到60个月，价格固定，且比短期订阅的价格低。长期订阅用户可在合同期结束时选择终止，或在结束后自动转入短期订阅。

以75度电池包的ET7为例，其德国短期订阅参考价为每月1549欧元（下同，约2163新元），长期订阅参考价为每月1199欧元。根据车辆配置及使用情况差异，价格会有所调整。

蔚来汽车董事长李斌星期六在媒体沟通会上说，长远来看，汽车本身会变成一项服务，蔚来汽车早前在中国推出“买车租电池”业务，现在在欧洲推出“整车加服务”订阅模式，都是在尝试不断简化用车流程。

李斌也提到，订阅制比拼的是运营能力，即能不能把车全部订出去，“如果不考虑基础设施或者整个前期的固定投入，只考虑订阅本身，我们认为它是有机会去获得比卖车更高的毛利率的”。