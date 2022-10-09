秦刚：感谢马斯克对两岸和平的呼吁

对于全球首富、特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）发表的争议涉台言论，中国驻美大使秦刚在社交媒体发文称，感谢马斯克对两岸和平的呼吁和对建立台湾特区的建议。

秦刚当地时间星期六（10月8日）在个人推特账号转发英国《金融时报》对马斯克的专访，并写道：“我想感谢@elonmusk（马斯克）对两岸和平的呼吁以及他关于建立台湾特区的想法。”

秦刚说，和平统一、一国两制是中国大陆解决台湾问题的基本原则，也是实现国家统一的最佳途径。他指出，在保证中国主权、安全和发展利益的前提下，统一后的台湾将做为特别行政区享有高度自治，并有广阔的发展空间。

秦刚还说，台湾人民的权益将得到充分保障，两岸将共享民族复兴的荣光。中国的和平统一也有利于亚太和世界的和平与发展。

中国驻美大使秦刚连发三条推文，感谢马斯克对两岸和平的呼吁和对建立台湾特区的建议，并指出和平统一、一国两制是中国大陆解决台湾问题的基本原则。（秦刚推特截取）

马斯克星期五在接受英国《金融时报》采访时说，台海冲突不可避免，为防止冲突，他建议“为台湾制定一个合理的、令人满意的特别行政区，但可能不会让所有人都满意”。

他还说，中国大陆与台湾有可能会有一个比香港更宽松的协议。

中国大陆央视新闻客户端星期六下午的报道，以记者提问方式要求中国外交部发言人毛宁评论马斯克有关两岸局势的“不当言论”，其标题更打上“马斯克妄议中国台湾问题，外交部回应”。

毛宁星期六在例行记者会上说，台湾问题是中国内政，中国解决台湾问题的立场是一贯的、明确的，将继续坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，以最大诚意尽最大努力实现两岸和平统一。她还说，中国同时将坚决粉碎台独分裂图谋，坚决遏制外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整。

台湾大陆委员会副主委邱垂正星期六回应彭博社关于马斯克言论的询问时则说，台湾不会接受马斯克提出“基于投资利益，将民主国家转变为特别行政区”的建议。

邱垂正强调，台湾在区域民主政治和全球科技、经济扮演关键角色，并非商业交易的产品。

他说：“台湾晶片及技术供应链具有优势，且长期与特斯拉合作。我们欢迎马斯克和其他全球商界领袖赴台访问，亲眼见证台湾的民主、自由与创新。”