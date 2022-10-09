中国大陆首次检出奥密克戎变异株BA.5.1.7进化分支

中国广东韶关市政府通报，当地目前出现多起多源头、多链条的外地输入冠病病例，其中包括奥密克戎变异株BA.5.1.7进化分支（简称BA.5.1.7）。这也是该变异株首次在中国大陆检出。

据中新社报道，韶关市政府星期天（10月9日）说，该市此轮疫情主要有两条传播链，分别由奥密克戎变异株BF.7进化分支和BA.5.1.7在传播，它们是传染性极强、传播速度极快的变异毒株。

目前，韶关市为了遏制疫情扩散蔓延势头，已对该市武江区、浈江区部分区域实施临时性强化疫情防控措施。同时，韶关市辖三区各级各类学校星期一（10日）前暂缓返校。

韶关市疾控中心副主任李书剑说，韶关当前一条传播链的BA.5.1.7是在中国大陆首次检出，在大陆此前报告的阳性个案中未发现其他差异较小的序列。

据世界卫生组织此前通报，BA.5较之前的毒株传播能力更强、传播速度更快，存在更强的传染性和免疫逃逸，目前BA.5已在全球100多个国家或地区被检测到，已取代BA.2成为全球主要流行株。

韶关市政府介绍，由于BA.5.1.7的极强传染性，上星期六（10月1日）的一次聚餐，就把该市多起阳性病例绑在了同一条传播链上。

李书剑说，虽然目前影响韶关的两种变异毒株，传染力、传播性和免疫逃逸能力都很强，但都需要如近距离接触、同空间相处等途径去实现传播。

“现阶段，深入开展好流调，是快速控制病毒扩散的最有效手段。”李书剑说，区域核酸筛查是及时发现潜在感染人员的有力手段，如筛查覆盖面不足，就会延误疫情发现的时机。