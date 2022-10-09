iPhone14Plus被指年度最不保值的手机

美国苹果公司推出的最新型手机iPhone14 Plus，据报在中国一经上市立刻破发，被指“年度最不保值手机”。有关消息星期天（9日）登上了中国社交媒体微博的热搜榜。

《上海证券报》报道，iPhone14 Plus星期五（10月7日）正式在中国发售，依据不同配置，官方售价在6999至9699元（人民币，下同，约1409至1953新元）。但iPhone14 Plus明显遇冷，第三方渠道报价显示，该机型一经上市立刻破发。

据报道，与官网售价相比，iPhone14 Plus 128G版本市场价格要便宜400元左右，512G版本更是骤降超千元。同时苹果官网显示，iPhone14 Plus目前发货时间是三个工作日，库存较为充足。

有分析人士表示，iPhone14 Plus诚意不足，不具备iPhone14的价格优势，也没有iPhone14 Pro的特色升级，在同等预算下竞争力不敌iPhone13 Pro。

在发售之前，iphone14 plus就被冠上了“年度最不保值手机”的称号。研究机构sellcell分析了40余家回收商平均换购价值，认为相比去年同时段，iphone14和iphone14 plus在保值方面表现不佳，前者贬值率达38.4%，后者贬值率达38.6%，为近两年最高。而去年的iphone13贬值率仅18.2%，iphone13 mini同期贬值率为20.3%。

另一方面，iphone14 plus被指是年度最不保值手机的消息，星期天也登上微博热搜。有网民认同此事并说道：“确实不值钱呀，同样是满血版A15了相比于iPhone13 Pro Max没有长焦镜头、120Hz高刷、续航方面也没有优势，有这钱买个iPhone13 Pro Max不香么”、“其实两款就够了，14+14pro max”。

也有网民说：“我一直搞不懂手机保值这玩意有啥用？卖二手少亏点？买都买了还在意什么保值不保值，好用就行，除非经常换新，每次都是卖二手在加一些钱换新款。”

根据《上海证券报》，销量上的冷热反映到了生产端，苹果或为此调整生产线。报道引述天风国际证券分析师郭明錤说，苹果已要求代工厂鸿海将iphone14、14 plus产线转换为iphone14 pro、14 pro max产线。依照产线转化率，等于2022年四季度14pro系列出货率增加约10%。

郭明錤对苹果今年销量保持乐观。他表示，iphone14和14 plus的需求的确明显低迷，但iphone14 pro和14 pro max以及降价的iphone13订单增加，这应该能抵消iphone14和14 plus潜在的砍单。

