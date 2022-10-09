中国发改委近期将投放第五批中央猪肉储备

中国国庆期间生猪价格连涨，为稳定猪肉价格，中国发展改革委宣布将在近期投放第五批中央猪肉储备。

据“国家发展改革委”微信公众号星期天（10月9日）通告，中国生猪价格近期持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。

通告还说，下一步，国家发展改革委将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

通告指出，中国当前的生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，把握好出栏节奏、顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

中国国家发展改革委自9月份以来持续投放猪肉储备，目前已投放四批次中央猪肉储备，最近一次投放为9月30日。此前消息称，据初步统计，9月国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平。

据澎湃新闻此前报道，中国养猪网数据显示，国庆节假日期间的周度均价每公斤25.36元（人民币，下同，约5.11新元），相比于3月低点12.1元，上涨了109.6%。据中国农业农村部数据，今年8月末能繁母猪存栏为4324万头，相当于正常保有量的105.5%，环比上涨0.6%，同比下降4.8%。