评马斯克被疑急转弯 陈时中：抗中保台永远不变

对于美国电动车特斯拉创办人马斯克发表的争议性涉台言论，台湾执政的民进党台北市长参选人陈时中没有在第一时间表达抗议，被外界部分人质疑态度急转弯。陈时中星期天（9日）强调，他“抗中保台”的态度永远不会变。

综合台媒报道，陈时中星期六（8日）被问及马斯克建议把台湾变成中国大陆的特别行政区时首先表示，马斯克是成功的企业家；之后，他再度受访时才称马斯克的建议是矮化台湾、非常不智，被外界质疑态度急转弯。

陈时中星期天上午出席台北一项活动后受访时否认此事，并强调自己的态度没有急转弯，“马斯克本来就是大商人”。

陈时中进一步说，本来听到马斯克要投资台湾，因此他认为应该谨慎了解后再跟大众报告；事后，了解马斯克谈话内容不是投资后，才觉得这样的讲法对台湾非常不礼貌、也不应该。

陈时中也强调，“抗中保台”是他一向的态度，非常坚定，永远不会变。

马斯克上星期五（7日）在接受英国《金融时报》采访时说，台海冲突不可避免，为防止冲突，他建议“为台湾制定一个合理的、令人满意的特别行政区，但可能不会让所有人都满意”。他还说，中国大陆与台湾有可能会有一个比香港更宽松的协议。

马斯克此番言论一出，台湾大陆委员会副主委邱垂正回应彭博社询问时说，台湾不会接受马斯克提出“基于投资利益，将民主国家转变为特别行政区”的建议。

邱垂正强调，台湾在区域民主政治和全球科技、经济扮演关键角色，并非商业交易的产品。

他说：“台湾晶片及技术供应链具有优势，且长期与特斯拉合作。我们欢迎马斯克和其他全球商界领袖赴台访问，亲眼见证台湾的民主、自由与创新。”