台湾冠病确诊比例世界前列 官方强调不能解除口罩禁令

台湾疫情近期再度升温。针对媒体人说台湾目前冠病染疫率位居世界前位，台湾疫情指挥中心发言人庄人祥称数据属实，但他认为这不代表口罩禁令无用，更不可在现阶段放宽。

台湾资深媒体人陈文茜在星期天（10月9日）的“文茜的世界周报”栏目中引用美国《纽约时报》数据称，截至10月8日，过去一周内台湾在冠病日均染疫数排世界第三左右，但每10万人新增染疫数则是世界第一。

她引用的数据显示，每10万人新增染疫数中，台湾以189人居世界第一，第二名则是奥地利，为148人，第三名是德国，为88人。

据中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥说，上述数字基本正确，不过，在“冠病每10万人新增染疫数”的数据上，第一名应该是密克罗尼西亚岛，为每十万人口平均染疫1265人，台湾则是192人， 奥地利是151人。

针对有部分人认为如此高的感染数字代表口罩禁令并不能保护民众免于感染，不如直接放宽，庄人祥则说，台湾现在正处于疫情高峰期，当然不能在这时候放宽口罩。

他强调，“一放宽口罩令，确诊数就会更高”，要等到明确下降到一定程度时，再来考虑。

另一方面，台湾毒物科专家招名威星期六（8日）在个人面簿上指出，台湾目前还处在变异毒株BA.5疫情开始阶段。他预计，双十节前后每日新增病例数可能会突破六万起，而疫情降温则可能需要等到12月。

不过他也指出，虽然数字持续上升，但并非忽然飙高，所以疫情还是相对稳定.

招名威还说，台湾不可避免地正走在病毒全球化的道路上，就算按照计划开放“0+7”，也不太会影响疫情，毕竟目前台湾内部才是病毒的温床，“防自己人都比防外国人有效。”不过他也说，如果民众能够维持良好的防疫习惯并打好疫苗，就算边境开放了，也不用担心疫情会再上高峰。

台湾将从10月13日起放宽入境防疫政策，取消隔离改为七天自主防疫。

台湾中央流行疫情指挥中心星期天通报新增4万4565起冠病确诊病例，其中4万4457起为本土病例，并再有62人死亡。台湾星期六则通报了4万4467起本地病例与76人死亡，死亡人数为两个半月来新高。

