中国硅料价格暴涨 三部门集体约谈多晶硅骨干企业

中国光伏多晶硅价格创10年新高，相关主管部门集体约谈了多晶硅骨干企业。

中国工信部网站星期天（10月9日）下午发布消息，根据工信部、市场监管总局、国家能源局（下称三部门）联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》有关要求，为深入引导光伏产业上下游协同发展，三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。

三部门有关司局负责人说，近期中国光伏产业部分环节产品价格持续急剧上涨，引发产业链供应链剧烈震荡，其中既有国际贸易环境复杂、冠病疫情反复冲击、下游需求大幅增长、各环节建设周期差异等原因，也有部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇等因素。

另据澎湃新闻引述业内知情人士消息，此次约谈头部多晶硅企业均在列，“未来多晶硅价格或有一定程度走低。”另一位行业人士则称，中国多晶硅产能排名前五的企业中的至少三家参与了约谈。

高纯多晶硅是光伏产业链的核心基础原料。自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供给弹性不足等因素影响，光伏上游多晶硅价格从最低不足6万元（人民币，约1.21万新元）/吨大幅上涨。2021年底短暂回落后，2022年又重拾涨势，截至目前已超过30万元/吨。