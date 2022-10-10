大陆外交部：台湾可作为特别行政区实行高度自治

对于美国电动车特斯拉创办人马斯克建议把台湾变成中国大陆的特别行政区，大陆外交部再次回应，并表示“台湾可以作为特别行政区实行高度自治”。

英国《金融时报》上星期五（10月7日）刊发马斯克专访，他在访谈中提及台湾冲突是不可避免的，但他不会独自受苦。

对于防止台海发生冲突，马斯克说：“我的建议是……让台湾设立一个对它相当有吸引力的特别行政区，这或许不会令所有人都满意。事实上，我觉得这是有可能的，就是让他们有一个比香港更宽松的安排。”

马斯克此番言论一出，马上招来台湾官方的强烈回应，也被北京借官媒之口暗批为“不当言论”。

台湾大陆委员会副主委邱垂正上星期六（8日）回应彭博社询问时说，台湾不会接受马斯克提出“基于投资利益，将民主国家转变为特别行政区”的建议。

大陆央视新闻客户端的报道，以记者提问方式要求大陆外交部发言人毛宁，评论马斯克有关两岸局势的“不当言论”，标题更打上“马斯克妄议中国台湾问题，外交部回应”。

毛宁星期六在例行记者会上指出，台湾问题是中国内政，中国解决台湾问题的立场是一贯的、明确的，将继续坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，以最大诚意尽最大努力实现两岸和平统一。她还说，中国同时将坚决粉碎台独分裂图谋，坚决遏制外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整。

毛宁在星期天（9日）的例行记者会上，再一次被记者问及此事。她同样回应说，“和平统一、一国两制”是中国解决台湾问题的基本方针。

不过，她强调在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾可以作为特别行政区实行高度自治，“台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的合法权益将得到充分保障”

毛宁也指出，当前引发台海局势紧张动荡的根源是民进党勾连外部势力谋“独”挑衅。只有坚决遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉，才能维护台海和平稳定。

