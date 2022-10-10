蔡英文双十演说将强调站稳“四个坚持”强化“四大韧性”

知情人士透露，台湾总统蔡英文将在星期一（10月10日）的双十节演说中，揭示在接下来的任期中，不仅要站稳“四个坚持”立场，更要透过强化“四大韧性”，以打造更“强韧的国家”。

台湾《联合报》和中时新闻网等星期天（10月9日）引述知情人士报道，蔡英文的双十节演说主题为“给世界一个更好的台湾-坚韧之岛、韧性国家”，内容包含四个部分。

蔡英文演说第一部分内容谈及疫情，为“疫情中逆势前进，把台湾推进一步”。随着10月13日边境管制放宽，台湾将摆脱疫情的阴霾，迈向正常生活。蔡英文将感谢为防疫工作付出、共同撑过这段艰辛过程的全体人民，让今年双十节气氛与过往两年有所不同；不仅台湾的防疫表现受到世界肯定，台湾也在全球经济衰退中逆势成长。蔡英文感谢台湾人民的共同努力，把台湾往前推进了一步，成为“我们心中更好的国家”。

在演说第二部分中，蔡英文将强调“下波挑战当前，冷静面对、共同解决”，这一局能够化险为夷，不代表下一局就会风平浪静。她将指出疫后的世界秩序正在剧烈变化，包括全球通膨和随之而来的经济衰退风险、持续进行中的全球供应链重组、极端气候带来的异常灾变、自由民主世界秩序遭受挑战等，下一个阶段挑战更大，台湾必须沉着面对、共同解决。

蔡英文也将揭示，在她接下来的任期中，不仅要站稳“四个坚持”的立场，更要透过强化“四大韧性”，以打造更强韧的“韧性国家”，作为“国家发展目标”。

蔡英文去年双十节讲话提出的“四个坚持”，分别为“坚持自由民主的宪政体制”、“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”、“坚持主权不容侵犯併吞”及“坚持中华民国台湾的前途，必须遵循台湾人民的意志”。

蔡英文将在演说第三部分说明何谓“四大韧性”，包括打造更精实的经济产业、社会安全网、民主自由体制及国防战力。

经济产业部分，蔡英文认为，打造“韧性国家”的首要任务，就是经济产业的韧性。包括持续推动管控通膨、稳定金融市场、产业布局、确保关键基础设施安全、接轨国际供应链，以及净零转型等。

蔡英文将指出，完整建构并强化社会安全网，更是施政的重中之重；这几年，政府逐步增加预算与量能，让更多民众受到照顾。

蔡英文认为，民主韧性的建立，更是守护台湾的关键。必须透过三个面向，持续强化“国家”的民主韧性：首先是让自由民主体制成为全民共识；其次是强化资讯的透明、强化错假讯息的辨识；第三即是持续深化国际合作、紧密连结民主盟友。蔡英文强调，对外，民主是定位台湾的国际角色，对内，更是强化社会韧性的核心战略。

蔡英文也将强调，持续提升国防战力，凝聚民心士气。除了重申台湾充实自我防卫的决心，以及维护区域和平稳定的立场，也将阐述强化国防战力与韧性的努力，透过提升战力、国防自主、全民动员，及全民防卫意识等，四个面向的持续提升，展现“守土卫国，你我同行”的决心与韧性。

演说第四部分内容，蔡英文将强调“给世界一个更好的台湾”。她曾在2020年胜选演说中指出，她会留下一个“更好的国家”；国际疫情蔓延两年多的时间里，台湾在防疫、经济等各项领域的表现，已经成为备受世界肯定的“坚韧之岛”。

接下来的任期，蔡英文要持续打造“韧性国家”，台湾的经济、安全、民主都与牵动世界局势的发展，不仅要延续去年所讲的，让台湾成为世界的台湾，更要“给世界一个更好的台湾”。