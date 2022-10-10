呼和浩特市以外车辆及司乘人员将禁止进入

中国内蒙古自治区呼和浩特市冠病疫情严峻，当地发布通告，将禁止呼和浩特市以外的车辆及司乘人员进入呼和浩特市。

据央视新闻报道，呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部星期一（10月10日）发布通告称，为进一步防范疫情通过公路交通传播扩散，最大限度降低疫情外溢和输入风险，从星期二（10月11日）零时起，呼和浩特市以外的车辆及司乘人员原则上禁止进入呼和浩特市。

公告要求，居住地在呼和浩特市的居民，待疫情形势平稳后有序返回。

公告也要求，途经呼和浩特市的车辆需绕行。

所有货车及司乘人员入呼须严格落实测温、扫青城码、查验48小时内一次核酸检测阴性证明等措施，一律进行落地核酸采样，即采即走即追。入呼后，点对点闭环运输，货车司乘人员全程不下车、不接触，货物即装（卸）即走，在市域内不得随意停靠。

截止星期天（10月9日）24时，呼和浩特市新增本土确诊病例87例，新增无症状感染者499例。呼和浩特市本土确诊病例794例，无症状感染者2538例。

呼和浩特市于10月2日暂停多类公共场所运营。呼和浩特市10月7日召开疫情防控工作新闻发布会称，国庆节假期后将继续加强对社会面的管控，中小学生继续进行居家生活和线上学习。同日，呼和浩特市委宣传部发布通告要求在呼人员原则上暂不离呼。