柯文哲：中华民国仍为现阶段最大公约数

台北市长柯文哲说，中华民国在现阶段还是最大公约数，并强调双十节是团结台湾的日子，不希望变成是争端的起点或焦点。

综合台媒报道，柯文哲星期一（10月10日）上午在台北出席一项活动。对于在场媒体提问台湾总统蔡英文将在在双十节演说中，阐述强化“经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力”等四大韧性，柯文哲受访时回应，每朝每代有其作法，从“中华民国到台湾、中华民国在台湾、后来变成中华民国是台湾、到中华民国挂台湾”，现在已经走到这里，就看下一步要怎么走。

不过他强调，“中华民国在现阶段还是最大公约数”，同时认为双十节是团结台湾的日子、让社会更和谐，他不希望双十节变成是争端的起点或焦点。

柯文哲也表示，自己做事比较务实，做什么事情都要准备，且认为“避战”是目标，但要“备战、能战”才能够避战。他进一步说，7月举行的“万安演习”检讨报告迄今仍未写完，并说道：“老实讲，讲明白一点，台湾还没做好战争的准备。”

柯文哲也认为，两岸之间要沟通，并以避战作为战略目标，但他强调非软弱就可避免战争，过往上完全没抵抗能力者，“根本就是被人家宰着玩”，因此台湾要能站、备战，才能避战。

美国众议院议长佩洛西8月访台后，引发北京强烈不满，实施“围台”军演，令台海局势急剧升温。