无锡药明生物科技脱离美国“未经核实名单”

中国生物技术公司药明生物公布，旗下子公司无锡药明生物科技股份有限公司已脱离美国商务部的“未经核实名单”（UVL）。

药明生物上星期五（10月7日）在官网宣布上述消息。根据公告，药明生物旗下子公司无锡药明生物科技股份有限公司在中国商务部协调下成功完成美国商务部现场最终用户访问后，已被美国商务部从“未经核实名单”中移除。

公告称，药明生物公司仍积极与相关政府机构合作，推动另一子公司上海药明生物技术有限公司从“未经核实名单”中移除。集团致力于以最严格的合规标准及适用的法律法规运营。集团将继续赋能生物制药和生物技术合作伙伴惠及全球病患，并对集团的强劲增长充满信心。

美国商务部今年2月对33个无法核实拥有者身份的中国实体下达交易限令，包括药明生物在上海和无锡的子公司，这家生产冠病疫苗阿斯利康原材料的公司的市值随后重挫770亿港元（约140亿新元）。

路透社7月4日引述美国商务部官员说，中国官方允许美国出口管制官员上周到无锡市至少一家公司进行检查，但拒绝公开该公司名字，知情人士则说，上周接受检查的公司是无锡药明生物科技。

报道称，如果美国官方满意检查结果，无锡药明生物科技将有望从美国UVL移除。

另据据界面新闻报道，药明生物7月5日发表声明称，期待能够安排上海药明接受类似的现场访问，公司将继续配合中美有关政府部门的工作，推动两家公司从UVL中移除。