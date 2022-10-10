《人民日报》：增强对当前疫情防控政策的信心和耐心

中国官媒《人民日报》发文，强调“‘躺平’没有出路，坚持就是胜利”，呼吁增强对当前疫情防控政策的信心和耐心。

《人民日报》星期一（10月10日）发表署名为“仲音”的评论文章称，中国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，持续面临着境外疫情输入和本土疫情传播的风险，发生多地聚集性疫情风险依然存在。病毒持续变异，传播力和致病力并未减弱，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。

文章称，奥密克戎变异株具有传染性强、传播速度快、隐匿性高等特点，无症状和轻症感染者较多，导致一些早期的感染者不易被发现，确实给当前疫情防控增加了不少难度和挑战，但这并不意味着做不到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

文章称，必须继续保持对疫情传播的警惕，增强对中国疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作。

文章最后写道，疫情尚未远去，大考仍在继续。实践深刻地启示，“躺平”没有出路，坚持就是胜利。只要保持战略定力，坚定必胜信心，坚持科学精准、动态清零，慎终如始抓好疫情防控工作，一定能维护和巩固来之不易的疫情防控成果，有力有效保障人民群众生命健康和经济社会发展。

中国大陆“十一”黄金周后冠病疫情明显升温，31个省市10月以来均报告本土阳性个案，呈现“点多面广”的态势，各地纷纷加码疫情防控措施。美国《华尔街日报》引述分析人士称，人们希望中国防疫政策在中共二十大后会告一段落的期待可能会落空，北京可能要等明年才会调整政策。