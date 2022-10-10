港经民联主席促开发郊野公园边陲与地带大规模重建公屋

香港建制派政党经济民生联盟（简称经民联）主席卢伟国呼吁港府施政应要前瞻，大力开发郊野公园边陲地带，以及大规模重建公屋。

香港特首李家超将于下星期三（10月19日）发表上任首份《施政报告》，他日前表示会考虑将土地及房屋供应统筹组和公营房屋项目行动工作组报告的建议，纳入《施政报告》。

卢伟国星期一（10月10日）在香港电台节目上受访时说，经民联早前向港府就房屋政策提交八项建议，包括建议港府推出大规模的公屋重建计划、收地赔偿金额增加五成加快收地、划一新界及九龙地积比、改善土地发展程序、放宽土地共享计划条件等。

卢伟国认为，港府施政应要前瞻，水泉澳及大榄一带郊野公园边陲地带连接发展区域，可提供约40公顷土地建屋，也有基层组织认为值得做，但数年前土地大辩论后放弃建议，相当可惜。

全港关注劏房平台召集人邓宝山在10日在港台同档节目上说，早前已就现有劏房进行评分，要求港府检查、执法，规管违规劏房，建议港府能在10年内提供一万个安置房屋以取缔劏房。

邓宝山说，参考以往过渡性房屋做法，为市区安置单位提供土地，除港府外，发展商也可参与。市建局也可在重建项目的新建单位，保留一定市区安置单位。另外，目前也有不少闲置公屋单位也可用作安置用途。