海底捞美元债大涨 公司计划回购2026年到期票据

中国火锅连锁巨头海底捞宣布，购买最多本金总额2.4亿美元（下同，约3.44亿新元）的2026年到期票据，星期一（10月10日）早盘交易中该票据走高。

据彭博社报道，海底捞在香港交易所公告称，公司现提呈要约，将以每1000美元本金额848美元加应计利息的购买价，以现金购买最多为最高接纳金额的2026年票据本金总额，该票据未偿还本金总额为5.393亿美元。

据报道，公告发出后，2026年到期票面利率2.15%的这支票据每1美元面值买价报上涨3.1美分至83.2美分，为一个多月以来最大单日涨幅。今年该债券价格基本承压，还一度跌破75美分。

海底捞公布业绩显示，2022年上半年净亏损2.66亿元人民币（下同，约5400万新元），关闭26家餐厅，计入一次性亏损3.08亿元。中国多地采取防疫封控管理措施，使餐饮业受到影响。

彭博行业研究分析师Angela Hanlee在报告中写道：“2022年中国餐饮行业的盈利预测下调可能已经结束，市场消化了疲弱的上半年业绩，但在清零防疫政策下仍然处境艰难......任何收入回暖的迹象可能都会提振市场信心，表明市场对下半年的预期很低。”

彭博社报道，2026年到期债券是海底捞唯一存续的美元债。